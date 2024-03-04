В МИД РФ увидели провокацию в военных учениях вблизи границ России

Россия выражает озабоченность в связи с проведением учений НАТО на севере Европы вблизи российских границ. Об этом заявили в МИД РФ.
«Россия следит за начавшимися сегодня учениями НАТО Nordic Response, они носят демонстративно провокационный характер», — передает сообщение МИД РИА Новости. Там добавили, что данные маневры могут создавать риски для возникновения инцидентов. Россия принимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности, заключили в министерстве.
Финляндия и Швеция, недавно вступившие в НАТО, примут участие в военных учениях Nordic Response вблизи границ России. Учения пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Это часть масштабных учений НАТО Steadfast Defender.
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