Путин обсудил с Собяниным влияние санкций на развитие Москвы

Западные санкции не повлияли на развитие Москвы и ее инфраструктурные проекты. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил мэр столицы Сергей Собянин.
«Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции, у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года в Москве, думаю, одни из самых лучших за всю современную историю», — сообщил градоначальник.
По словам Собянина, рост инвестиций в фармацевтику, автомобилестроение, микроэлектронику составил от 25 до 40%. Также рост продолжается в сфере недвижимости. По Большой кольцевой линии, запущенной год назад, в сутки проезжает более 1,3 миллиона человек. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — отметил Собянин.
Как отметил президент Путин, несмотря на это, не стоит пренебрегать угрозами со стороны недружественных государств. «Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно, — заметил Путин. — Угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить».
Путин и Собянин встречаются регулярно в начале каждого года. Предыдущая их встреча состоялась в феврале 2023-го. Но в течение года они совместно запустили ряд крупнейших транспортных проектов: Большую кольцевую линию Московского метро, новые Московские центральные диаметры, автомобильную хорду. Все эти проекты позволили значительно распределить нагрузку на транспортную систему Москвы.
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