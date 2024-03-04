Путин обсудил с Собяниным влияние санкций на развитие Москвы

Путин обсудил с Собяниным влияние санкций на экономику Москвы

04 марта 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин (на фото) обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным влияние санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные санкции не повлияли на развитие Москвы и ее инфраструктурные проекты. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил мэр столицы Сергей Собянин. «Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции, у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года в Москве, думаю, одни из самых лучших за всю современную историю», — сообщил градоначальник. По словам Собянина, рост инвестиций в фармацевтику, автомобилестроение, микроэлектронику составил от 25 до 40%. Также рост продолжается в сфере недвижимости. По Большой кольцевой линии, запущенной год назад, в сутки проезжает более 1,3 миллиона человек. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — отметил Собянин. Как отметил президент Путин, несмотря на это, не стоит пренебрегать угрозами со стороны недружественных государств. «Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно, — заметил Путин. — Угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить». Путин и Собянин встречаются регулярно в начале каждого года. Предыдущая их встреча состоялась в феврале 2023-го. Но в течение года они совместно запустили ряд крупнейших транспортных проектов: Большую кольцевую линию Московского метро, новые Московские центральные диаметры, автомобильную хорду. Все эти проекты позволили значительно распределить нагрузку на транспортную систему Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные санкции не повлияли на развитие Москвы и ее инфраструктурные проекты. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил мэр столицы Сергей Собянин. «Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции, у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года в Москве, думаю, одни из самых лучших за всю современную историю», — сообщил градоначальник. По словам Собянина, рост инвестиций в фармацевтику, автомобилестроение, микроэлектронику составил от 25 до 40%. Также рост продолжается в сфере недвижимости. По Большой кольцевой линии, запущенной год назад, в сутки проезжает более 1,3 миллиона человек. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — отметил Собянин. Как отметил президент Путин, несмотря на это, не стоит пренебрегать угрозами со стороны недружественных государств. «Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно, — заметил Путин. — Угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить». Путин и Собянин встречаются регулярно в начале каждого года. Предыдущая их встреча состоялась в феврале 2023-го. Но в течение года они совместно запустили ряд крупнейших транспортных проектов: Большую кольцевую линию Московского метро, новые Московские центральные диаметры, автомобильную хорду. Все эти проекты позволили значительно распределить нагрузку на транспортную систему Москвы.