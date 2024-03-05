В Екатеринбурге устранили сбой при записи детей в детские лагеря

Проблемы с записью детей в лагеря Свердловской области из-за некорректной работы Госуслуг и «Единой системы нормативной справочной информации» устранили. Подать заявления смогли 17 тысяч человек, сообщает мэрия города.
«Технический сбой, в результате которого в электронных сервисах не отображались эти два лагеря („Космос“ и „Рассветный“ — прим. URA.RU), был оперативно устранен во второй половине дня 4 марта. Те заявления, которые родители накануне подали через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района, были зарегистрированы и получили соответствующие номера по порядку», — пояснили в пресс-службе.
Заявления, которые поступали через Госуслуги также получили номера в соответствии со временем подачи. «Поэтому никакой способ подачи заявлений не давал приоритета», — уточнили в мэрии.
Из-за технического сбоя на Госуслугах екатеринбуржцы не смогли записать своих детей в летние лагеря: «Космос» и «Рассветный» в электронных сервисах не отобразились. Родителям предложили записываться через многофункциональные центры и администрацию Орджоникидзевского района, где позже скопились длинные очереди. По данным Минцифры России, проблемы могли возникнуть из-за недоработок регионального министерства образования и молодежной политики. Ведомство не протестировало работу портала на корректность.
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