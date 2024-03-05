Застройщики целый день бились за землю под реновацию в Екатеринбурге, федеральный гигант проиграл

Власти Екатеринбурга продали под реновацию участок на Вторчермете

05 марта 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

На проданном участке снесут 14 двухэтажек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга продала очередной участок под реновацию (чиновники называют это «комплексным развитием территории», КРТ) — в квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков (микрорайон Вторчермет). Торги начались утром 5 марта и длились весь день. Победила компания «Практика», у нее, рассказал URA.RU свидетель процедуры, было шесть конкурентов. В частности, «Астон», «Астра» и московская группа «Самолет», позиционирующая себя как одного из крупнейших девелоперов России. Она, кстати, уже побеждала на подобных торгах в уральской столице. «Стартовая цена была 917 тысяч рублей. Аукцион завершился на отметке 210,6 миллиона. То есть цена выросла почти в 230 раз», — сообщил собеседник. На проданном участке снесут 14 двухэтажных жилых домов, одноэтажное здание и заброшенную панельную девятиэтажку на ул. Мусоргского, 6. «Практике» предстоит договариваться с собственниками жилых помещений. По закону людям обязаны предложить выбор: новую квартиру (соразмерную имеющейся) или денежную компенсацию. Вырученные от продажи земель под КРТ средства власти направляют на строительство соцобъектов. Только за последние три аукциона городской бюджет получил порядка 500 миллионов рублей.

Мэрия Екатеринбурга продала очередной участок под реновацию (чиновники называют это «комплексным развитием территории», КРТ) — в квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков (микрорайон Вторчермет). Торги начались утром 5 марта и длились весь день. Победила компания «Практика», у нее, рассказал URA.RU свидетель процедуры, было шесть конкурентов. В частности, «Астон», «Астра» и московская группа «Самолет», позиционирующая себя как одного из крупнейших девелоперов России. Она, кстати, уже побеждала на подобных торгах в уральской столице. «Стартовая цена была 917 тысяч рублей. Аукцион завершился на отметке 210,6 миллиона. То есть цена выросла почти в 230 раз», — сообщил собеседник. На проданном участке снесут 14 двухэтажных жилых домов, одноэтажное здание и заброшенную панельную девятиэтажку на ул. Мусоргского, 6. «Практике» предстоит договариваться с собственниками жилых помещений. По закону людям обязаны предложить выбор: новую квартиру (соразмерную имеющейся) или денежную компенсацию. Вырученные от продажи земель под КРТ средства власти направляют на строительство соцобъектов. Только за последние три аукциона городской бюджет получил порядка 500 миллионов рублей.