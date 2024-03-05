05 марта 2024

Белый дом: вдова Навального* приглашена как гость Байдена в Конгресс

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Джо Байден лично пригласил вдову Навального* в Конгресс (архивное фото) Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлия, которая не пришла к нему на похороны в Москве, приглашена на выступление Байдена в Конгрессе 7 марта. Приглашение подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я могу подтвердить, что ее действительно пригласили», — сказала Жан-Пьер. Ее слова передает газета The Independent. Она отметила, что пригласил Навальную лично президент США Джо Байден в ходе их встречи в феврале в Сан-Франциско, когда перепутал ее имя и назвал не Юлией, а Йоландой.

Навальный умер в колонии в ЯНАО 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о расследовании его смерти, но результатов пока нет. Западные страны начали обвинять РФ в его смерти. Канада на этом фоне ввела санкции против шести россиян. В Кремле такие обвинения назвали «оголтелыми и безосновательными». Навального похоронили в Москве 1 марта.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлия, которая не пришла к нему на похороны в Москве, приглашена на выступление Байдена в Конгрессе 7 марта. Приглашение подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я могу подтвердить, что ее действительно пригласили», — сказала Жан-Пьер. Ее слова передает газета The Independent. Она отметила, что пригласил Навальную лично президент США Джо Байден в ходе их встречи в феврале в Сан-Франциско, когда перепутал ее имя и назвал не Юлией, а Йоландой. Навальный умер в колонии в ЯНАО 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о расследовании его смерти, но результатов пока нет. Западные страны начали обвинять РФ в его смерти. Канада на этом фоне ввела санкции против шести россиян. В Кремле такие обвинения назвали «оголтелыми и безосновательными». Навального похоронили в Москве 1 марта. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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