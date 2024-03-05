05 марта 2024

В Екатеринбурге снизился спрос на старые квартиры, но выросла их цена

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга также сократилось
Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга также сократилось Фото:

Спрос на квартиры в старом фонде Екатеринбурга снизился на 14% за год, а средняя цена объекта выросла на 11%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито Недвижимость".

"По итогам февраля 2024 года, предложение на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократилось на 6%. Также на 14% снизился спрос, но средняя цена объекта выросла на 11% 5,6 млн рублей", — сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремин.

Снижение спроса вторичное жилье эксперт объяснил тем, что часть потенциальных покупателей отдают предпочтение первичному рынку, где есть льготные ипотечные программы. Ранее агенство сообщало, что квартиры в новостройка Екатеринбурга продаются быстрее, чем вторичное жилье.

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Спрос на квартиры в старом фонде Екатеринбурга снизился на 14% за год, а средняя цена объекта выросла на 11%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито Недвижимость". "По итогам февраля 2024 года, предложение на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократилось на 6%. Также на 14% снизился спрос, но средняя цена объекта выросла на 11% 5,6 млн рублей", — сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремин. Снижение спроса вторичное жилье эксперт объяснил тем, что часть потенциальных покупателей отдают предпочтение первичному рынку, где есть льготные ипотечные программы. Ранее агенство сообщало, что квартиры в новостройка Екатеринбурга продаются быстрее, чем вторичное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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