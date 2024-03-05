В Екатеринбурге снизился спрос на старые квартиры, но выросла их цена

Спрос на квартиры в старом фонде Екатеринбурга снизился на 14% за год, а средняя цена объекта выросла на 11%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито Недвижимость".
"По итогам февраля 2024 года, предложение на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократилось на 6%. Также на 14% снизился спрос, но средняя цена объекта выросла на 11% 5,6 млн рублей", — сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремин.
Снижение спроса вторичное жилье эксперт объяснил тем, что часть потенциальных покупателей отдают предпочтение первичному рынку, где есть льготные ипотечные программы. Ранее агенство сообщало, что квартиры в новостройка Екатеринбурга продаются быстрее, чем вторичное жилье.
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