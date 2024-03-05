Бойцы второго авиационного полка и третьей гаубичной артиллерийской батареи 242 полка оценили антидроновые ружья, которые челябинские общественники прислали на фронт. Видео с благодарностью опубликовала пресс-служба регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).
«Хотелось бы выразить благодарность от лица третьей батареи 242 полка Народному фронту Челябинской области за это грозное оружие против вражеских беспилотников, которое спасет жизни ребят. И они вернутся к своим мамам, дочерям, родителям, женам. Победа будет за нами!», — говорит на видео, опубликованном региональным ОНФ, один из бойцов.
Бойцы второго авиационного полка также успели протестировать полученные ружья. Они отмечают, что в современных условиях данный вид вооружения может спасти жизни бойцов.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского ОНФ, на покупку ружей ушло около 500 тысяч рублей. Средства были собраны в рамках проекта «Все для Победы!».
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