В Челябинске стали известны причины падения спроса на вторичное жилье

В Челябинске в феврале 2024 года спрос на вторичное жилье снизился из-за возросших ставок по кредитам и роста жилищного строительства. Челябинцы стали чаще выбирать съемное жилье или варианты в новостройках, сообщил URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин.
«Интерес к жилью на вторичном рынке уменьшается во многом из-за высоких ставок по кредитам, люди чаще выбирают съем квартиры или варианты в новостройках благодаря наличию программы „Семейной ипотеки“ или других льготных предложений. В то же время у старого фонда есть несколько важных преимуществ — цены в таких объектах обычно дешевле, поэтому за те же деньги можно найти варианты с большим метражом или в лучшей локации», — рассказал Еремин.
Как отметил специалист по недвижимости, в марте 2024 года довольно выгодно приобретать вторичное жилье за наличные средства. Низкий спрос на такие квартиры дает возможность покупателям приобретать жилье в старом фонде со скидкой до 10% от изначально указанной в объявлении стоимости.
В целом по России интерес к квартирам на вторичном рынке жилья по сравнению с февралем 2023 года снизился в большинстве городов России. В Москве спрос на квартиры в старом фонде сократился на треть, в Екатеринбурге — на 14%, в Краснодаре — на 13%, в Новосибирске — на 12%.
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