Армия и оружие Кремль: определенные проблемы со снабжением участников СВО неизбежны 06 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 + Бойцам РФ всегда будет нужна помощь от всех россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проблемы со снабжением бойцов СВО неизбежны из-за масштабов военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Определенные проблемы [со снабжением бойцов] с учетом масштабов [специальной военной] операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров», — сказал Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона «Знание. Первые». Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Однако представитель Кремля уточнил, что за два года СВО в ВС России проделали огромную работу, ликвидировав множество недостатков с обеспечением бойцов. По его словам, военным всегда будет нужна общая помощь всех россиян. Ранее в России утвердили федеральный бюджет на период с 2024 по 2026 годы. Так, на обеспечение Вооруженных сил и оборону в 2024 году потратят 10,8 триллиона рублей. Проблемы со снабжением бойцов СВО неизбежны из-за масштабов военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Определенные проблемы [со снабжением бойцов] с учетом масштабов [специальной военной] операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров», — сказал Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона «Знание. Первые». Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Однако представитель Кремля уточнил, что за два года СВО в ВС России проделали огромную работу, ликвидировав множество недостатков с обеспечением бойцов. По его словам, военным всегда будет нужна общая помощь всех россиян. Ранее в России утвердили федеральный бюджет на период с 2024 по 2026 годы. Так, на обеспечение Вооруженных сил и оборону в 2024 году потратят 10,8 триллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям