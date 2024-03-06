Кремль: определенные проблемы со снабжением участников СВО неизбежны

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Бойцам РФ всегда будет нужна помощь от всех россиян Фото:
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Проблемы со снабжением бойцов СВО неизбежны из-за масштабов военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определенные проблемы [со снабжением бойцов] с учетом масштабов [специальной военной] операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров», — сказал Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона «Знание. Первые». Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Однако представитель Кремля уточнил, что за два года СВО в ВС России проделали огромную работу, ликвидировав множество недостатков с обеспечением бойцов. По его словам, военным всегда будет нужна общая помощь всех россиян.

Ранее в России утвердили федеральный бюджет на период с 2024 по 2026 годы. Так, на обеспечение Вооруженных сил и оборону в 2024 году потратят 10,8 триллиона рублей.

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Проблемы со снабжением бойцов СВО неизбежны из-за масштабов военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Определенные проблемы [со снабжением бойцов] с учетом масштабов [специальной военной] операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров», — сказал Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона «Знание. Первые». Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Однако представитель Кремля уточнил, что за два года СВО в ВС России проделали огромную работу, ликвидировав множество недостатков с обеспечением бойцов. По его словам, военным всегда будет нужна общая помощь всех россиян. Ранее в России утвердили федеральный бюджет на период с 2024 по 2026 годы. Так, на обеспечение Вооруженных сил и оборону в 2024 году потратят 10,8 триллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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