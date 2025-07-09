Александр Овечкин отдохнул в Турции на восемь миллионов рублей

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Для отдыха Овечкин выбрал отдельную виллу
Для отдыха Овечкин выбрал отдельную виллу Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин провел июнь 2025 года на роскошном отдыхе в Турции, потратив на отпуск свыше восьми миллионов рублей. Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» арендовал на месяц приватную виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*, одном из самых престижных курортов Кемера.

По данным SHOT, для отдыха Овечкин выбрал отдельную виллу, стоимость которой стартует от 340 000 рублей за ночь. Просторная резиденция рассчитана на 10–12 гостей и располагает собственным бассейном, джакузи, сауной и отдельным выходом на пляж. Несмотря на приватность виллы, Овечкин не оставался в стороне от отдыхающих. Он регулярно выходил на пляж, играл в волейбол, проводил зарядку и охотно фотографировался с фанатами.

В тот же период в Maxx Royal Kemer Resort отдыхали и другие известные личности. Овечкин встречался с телеведущей Ксенией Бородиной, рэпером T-Killah, а также представителями спортивной элиты: экс-футболистами Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, бывшим игроком НБА Тимофеем Мозговым и хоккеистами Андреем Яковлевым, Николем Прохоркиным, Сергеем Плотниковым и другими.

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Российский хоккеист Александр Овечкин провел июнь 2025 года на роскошном отдыхе в Турции, потратив на отпуск свыше восьми миллионов рублей. Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» арендовал на месяц приватную виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*, одном из самых престижных курортов Кемера. По данным SHOT, для отдыха Овечкин выбрал отдельную виллу, стоимость которой стартует от 340 000 рублей за ночь. Просторная резиденция рассчитана на 10–12 гостей и располагает собственным бассейном, джакузи, сауной и отдельным выходом на пляж. Несмотря на приватность виллы, Овечкин не оставался в стороне от отдыхающих. Он регулярно выходил на пляж, играл в волейбол, проводил зарядку и охотно фотографировался с фанатами. В тот же период в Maxx Royal Kemer Resort отдыхали и другие известные личности. Овечкин встречался с телеведущей Ксенией Бородиной, рэпером T-Killah, а также представителями спортивной элиты: экс-футболистами Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, бывшим игроком НБА Тимофеем Мозговым и хоккеистами Андреем Яковлевым, Николем Прохоркиным, Сергеем Плотниковым и другими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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