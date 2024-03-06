Челябинские силовики начали подготовку к выборам президента. Фото

В оперативном штабе челябинского ГУ МВД обсудили подготовку к выборам
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков поручил личному составу ответственно подойти к решению поставленных задач и выполнить их на достойном высокопрофессиональном уровне Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В главном управлении ГУ МВД по Челябинской области прошло заседание оперативного штаба. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, главной темой заседания стала подготовка к выборам президента России.

«Выборы президента РФ являются значимыми событием для нашей страны. Важно реализовать на высоком профессиональном уровне большой комплекс мероприятий, обеспечив для южноуральцев максимальный уровень безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения голосования», — приводит слова начальника ГУ МВД по региону Михаила Скокова пресс-служба ведомства.

В выборах примут участие более 2,5 млн жителей области. Для их безопасности все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану полицией. Также полицейские обеспечат безопасность бюллетеней.

«Скоков поручил задействовать в охране общественного порядка весь потенциал представителей добровольных народных дружин, казачества, других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций. Пропускной режим на избирательных участках полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Помимо этого, начальник областного главка поручил сотрудникам ГИБДД не допустить заторов во время выборов. Работа госавтоинспекторов должна и будет направлена на создание комфортных условий для избирателей. Все сотрудники полиции должны ответственно подойти к выполнению поставленных задач.

В ГУ МВД по Челябинской области состоялось заседание оперативного штаба
В ГУ МВД по Челябинской области состоялось заседание оперативного штаба
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В главном управлении ГУ МВД по Челябинской области прошло заседание оперативного штаба. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, главной темой заседания стала подготовка к выборам президента России. «Выборы президента РФ являются значимыми событием для нашей страны. Важно реализовать на высоком профессиональном уровне большой комплекс мероприятий, обеспечив для южноуральцев максимальный уровень безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения голосования», — приводит слова начальника ГУ МВД по региону Михаила Скокова пресс-служба ведомства. В выборах примут участие более 2,5 млн жителей области. Для их безопасности все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану полицией. Также полицейские обеспечат безопасность бюллетеней. «Скоков поручил задействовать в охране общественного порядка весь потенциал представителей добровольных народных дружин, казачества, других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций. Пропускной режим на избирательных участках полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Помимо этого, начальник областного главка поручил сотрудникам ГИБДД не допустить заторов во время выборов. Работа госавтоинспекторов должна и будет направлена на создание комфортных условий для избирателей. Все сотрудники полиции должны ответственно подойти к выполнению поставленных задач.
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