06 марта 2024

В Перми избили пассажира трамвая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, салон трамвая, общественный транспорт, пассажиры
Драка произошла между двумя пассажирами Фото:

В Перми в трамвае, который двигался по маршруту № 8 произошла драка между пассажирами. Одного из мужчин ударили в лицо, а после этого пнули ногой по голове. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Драка в трамвае № 8. Двое пьяных мужчин завязали драку. Причина не известна. Пришлось дожидаться скорую помощь», — говорится в посте.

На кадрах видно, как один из мужчин ударил второго кулаком по лицу. После этого он пнул по голове упавшего оппонента и вышел из трамвая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и региональное министерство здравоохранения.

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В Перми в трамвае, который двигался по маршруту № 8 произошла драка между пассажирами. Одного из мужчин ударили в лицо, а после этого пнули ногой по голове. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Драка в трамвае № 8. Двое пьяных мужчин завязали драку. Причина не известна. Пришлось дожидаться скорую помощь», — говорится в посте. На кадрах видно, как один из мужчин ударил второго кулаком по лицу. После этого он пнул по голове упавшего оппонента и вышел из трамвая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и региональное министерство здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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