В Перми избили пассажира трамвая. Видео

07 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Драка произошла между двумя пассажирами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в трамвае, который двигался по маршруту № 8 произошла драка между пассажирами. Одного из мужчин ударили в лицо, а после этого пнули ногой по голове. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Драка в трамвае № 8. Двое пьяных мужчин завязали драку. Причина не известна. Пришлось дожидаться скорую помощь», — говорится в посте. На кадрах видно, как один из мужчин ударил второго кулаком по лицу. После этого он пнул по голове упавшего оппонента и вышел из трамвая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и региональное министерство здравоохранения.

В Перми в трамвае, который двигался по маршруту № 8 произошла драка между пассажирами. Одного из мужчин ударили в лицо, а после этого пнули ногой по голове. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Драка в трамвае № 8. Двое пьяных мужчин завязали драку. Причина не известна. Пришлось дожидаться скорую помощь», — говорится в посте. На кадрах видно, как один из мужчин ударил второго кулаком по лицу. После этого он пнул по голове упавшего оппонента и вышел из трамвая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и региональное министерство здравоохранения.