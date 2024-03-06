Драка произошла между двумя пассажирами
В Перми в трамвае, который двигался по маршруту № 8 произошла драка между пассажирами. Одного из мужчин ударили в лицо, а после этого пнули ногой по голове. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«Драка в трамвае № 8. Двое пьяных мужчин завязали драку. Причина не известна. Пришлось дожидаться скорую помощь», — говорится в посте.
На кадрах видно, как один из мужчин ударил второго кулаком по лицу. После этого он пнул по голове упавшего оппонента и вышел из трамвая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и региональное министерство здравоохранения.
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