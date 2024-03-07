Пермяков предупредили о ложных призывах от имени ЧВК «Вагнер» сорвать выборы президента. Фото

Пермские ветераны разоблачили фейк о несанкционированных акциях в период выборов

07 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

В ЧВК «Вагнер» назвали провокацией видео с призывом саботировать выборы президента РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Группа «Вагнер» не имеет никакого отношения к призывам участвовать в несанкционированных акциях во время выборов президента. Фейковый видеоролик активно распространяется в соцсетях. Об этом пермяков предупредил автор telegram-канала «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией (ЧВК). «В сети распространяется ролик, где неизвестный приглашает людей на несанкционированные акции в период президентских выборов. Группа „Вагнер“ не имеет никакого отношения к подобной деятельности, это провокация и попытка дискредитации сотрудников компании», — написал прикамский ветеран боевых действий. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых понравившихся кандидатов. Пермяков призвали не поддаваться на провокации и не совершать никаких несогласованных действий Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/3747

Группа «Вагнер» не имеет никакого отношения к призывам участвовать в несанкционированных акциях во время выборов президента. Фейковый видеоролик активно распространяется в соцсетях. Об этом пермяков предупредил автор telegram-канала «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией (ЧВК). «В сети распространяется ролик, где неизвестный приглашает людей на несанкционированные акции в период президентских выборов. Группа „Вагнер“ не имеет никакого отношения к подобной деятельности, это провокация и попытка дискредитации сотрудников компании», — написал прикамский ветеран боевых действий. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых понравившихся кандидатов.