Группа «Вагнер» не имеет никакого отношения к призывам участвовать в несанкционированных акциях во время выборов президента. Фейковый видеоролик активно распространяется в соцсетях. Об этом пермяков предупредил автор telegram-канала «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией (ЧВК).
«В сети распространяется ролик, где неизвестный приглашает людей на несанкционированные акции в период президентских выборов. Группа „Вагнер“ не имеет никакого отношения к подобной деятельности, это провокация и попытка дискредитации сотрудников компании», — написал прикамский ветеран боевых действий.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых понравившихся кандидатов.
Пермяков призвали не поддаваться на провокации и не совершать никаких несогласованных действий
Группа «Вагнер» не имеет никакого отношения к призывам участвовать в несанкционированных акциях во время выборов президента. Фейковый видеоролик активно распространяется в соцсетях. Об этом пермяков предупредил автор telegram-канала «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией (ЧВК). «В сети распространяется ролик, где неизвестный приглашает людей на несанкционированные акции в период президентских выборов. Группа „Вагнер“ не имеет никакого отношения к подобной деятельности, это провокация и попытка дискредитации сотрудников компании», — написал прикамский ветеран боевых действий. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых понравившихся кандидатов.