07 марта 2024

Пермяков предупредили о ложных призывах от имени ЧВК «Вагнер» сорвать выборы президента. Фото

Пермские ветераны разоблачили фейк о несанкционированных акциях в период выборов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, символ  v, чвк вагнер, шеврон v, шеврон чвк вагнер
В ЧВК «Вагнер» назвали провокацией видео с призывом саботировать выборы президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Группа «Вагнер» не имеет никакого отношения к призывам участвовать в несанкционированных акциях во время выборов президента. Фейковый видеоролик активно распространяется в соцсетях. Об этом пермяков предупредил автор telegram-канала «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией (ЧВК).

«В сети распространяется ролик, где неизвестный приглашает людей на несанкционированные акции в период президентских выборов. Группа „Вагнер“ не имеет никакого отношения к подобной деятельности, это провокация и попытка дискредитации сотрудников компании», — написал прикамский ветеран боевых действий.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых понравившихся кандидатов.

Пермяков призвали не поддаваться на провокации и не совершать никаких несогласованных действий
Пермяков призвали не поддаваться на провокации и не совершать никаких несогласованных действий
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа «Вагнер» не имеет никакого отношения к призывам участвовать в несанкционированных акциях во время выборов президента. Фейковый видеоролик активно распространяется в соцсетях. Об этом пермяков предупредил автор telegram-канала «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией (ЧВК). «В сети распространяется ролик, где неизвестный приглашает людей на несанкционированные акции в период президентских выборов. Группа „Вагнер“ не имеет никакого отношения к подобной деятельности, это провокация и попытка дискредитации сотрудников компании», — написал прикамский ветеран боевых действий. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых понравившихся кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...