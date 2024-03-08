В Екатеринбурге почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Фото

09 марта 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Николай Кузнецов погиб 9 марта 1944 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге почтили память легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, родившегося в Свердловской области. Он погиб ровно 80 лет назад — 9 марта 1944 года. В этом году к монументу разведчика на Уралмаше приехала его племянница Елена Сакныне, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Его удивительная жизнь и подвиги, если ими заинтересоваться, очень глубоки и героичны. Спасибо вам, что вы помните, что знаете. Спасибо вам, что пришли сюда поклониться его памяти и знаете день его гибели. Большой поклон всем, для кого этот человек остался героем, и он будет героем для всех наших потомков», — приводит слова Елены Сакныне фонд. Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища и юные армейцы из Талицы прибрали территорию у монумента и возложили живые цветы и венки. Позже они встретились с писателем Вадимом Вирченко на площадке парка «Россия — моя история». Мужчина занимается книгами, посвященными Кузнецову. Сегодня он представил новое произведение — «Доносчики», где часть глав затрагивает жизнь разведчика. В парке также открыта мультимедийная выставка, на которой жизнь разведчика показана в иммерсионном формате. «Николай Кузнецов был настоящим героем, о его подвигах пишут книги и снимают фильмы. Для нас особенно важно, что это наш земляк. Выставке „Николай Кузнецов. Человек-легенда“ уже несколько лет, и количество гостей, которые хотят познакомиться с героическими страницами из его жизни, не иссякает», — поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге почтили память легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, родившегося в Свердловской области. Он погиб ровно 80 лет назад — 9 марта 1944 года. В этом году к монументу разведчика на Уралмаше приехала его племянница Елена Сакныне, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Его удивительная жизнь и подвиги, если ими заинтересоваться, очень глубоки и героичны. Спасибо вам, что вы помните, что знаете. Спасибо вам, что пришли сюда поклониться его памяти и знаете день его гибели. Большой поклон всем, для кого этот человек остался героем, и он будет героем для всех наших потомков», — приводит слова Елены Сакныне фонд. Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища и юные армейцы из Талицы прибрали территорию у монумента и возложили живые цветы и венки. Позже они встретились с писателем Вадимом Вирченко на площадке парка «Россия — моя история». Мужчина занимается книгами, посвященными Кузнецову. Сегодня он представил новое произведение — «Доносчики», где часть глав затрагивает жизнь разведчика. В парке также открыта мультимедийная выставка, на которой жизнь разведчика показана в иммерсионном формате. «Николай Кузнецов был настоящим героем, о его подвигах пишут книги и снимают фильмы. Для нас особенно важно, что это наш земляк. Выставке „Николай Кузнецов. Человек-легенда“ уже несколько лет, и количество гостей, которые хотят познакомиться с героическими страницами из его жизни, не иссякает», — поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.