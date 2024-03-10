10 марта 2024

Прокуратура начала проверку по затоплению подвала челябинского детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Информацию о подтоплении подвала детского сада проверит челябинская прокуратура Фото:

Прокуратура начала проверку информации о подтоплении подвала детского сада №12 в поселке Новосинеглазово Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Организована проверка по публикации из соцсетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, выезд на объект будет организован в ближайшее время.

Информацию о регулярном подтоплении сточными водами подвала детского сада в поселке Новосинеглазово сообщили местные жители в соцсетях. По данным работников садика, здание №8а по улице Ключевая расположено в низине и окружено пятиэтажными домами. Раз в три-четыре месяца окрестные колодцы засоряются, в результате содержимое сточных сетей заполняет подвал детского сада, что приводит к образованию повышенной влажности и возникновению неприятного запаха. При этом, по данным соцсетей, обслуживающая организация МУП «ПОВВ» не предпринимает меры для очистки подвала.

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Прокуратура начала проверку информации о подтоплении подвала детского сада №12 в поселке Новосинеглазово Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Организована проверка по публикации из соцсетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, выезд на объект будет организован в ближайшее время. Информацию о регулярном подтоплении сточными водами подвала детского сада в поселке Новосинеглазово сообщили местные жители в соцсетях. По данным работников садика, здание №8а по улице Ключевая расположено в низине и окружено пятиэтажными домами. Раз в три-четыре месяца окрестные колодцы засоряются, в результате содержимое сточных сетей заполняет подвал детского сада, что приводит к образованию повышенной влажности и возникновению неприятного запаха. При этом, по данным соцсетей, обслуживающая организация МУП «ПОВВ» не предпринимает меры для очистки подвала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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