Прокуратура начала проверку по затоплению подвала челябинского детского сада

11 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Информацию о подтоплении подвала детского сада проверит челябинская прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура начала проверку информации о подтоплении подвала детского сада №12 в поселке Новосинеглазово Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Организована проверка по публикации из соцсетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, выезд на объект будет организован в ближайшее время. Информацию о регулярном подтоплении сточными водами подвала детского сада в поселке Новосинеглазово сообщили местные жители в соцсетях. По данным работников садика, здание №8а по улице Ключевая расположено в низине и окружено пятиэтажными домами. Раз в три-четыре месяца окрестные колодцы засоряются, в результате содержимое сточных сетей заполняет подвал детского сада, что приводит к образованию повышенной влажности и возникновению неприятного запаха. При этом, по данным соцсетей, обслуживающая организация МУП «ПОВВ» не предпринимает меры для очистки подвала.

Прокуратура начала проверку информации о подтоплении подвала детского сада №12 в поселке Новосинеглазово Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Организована проверка по публикации из соцсетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, выезд на объект будет организован в ближайшее время. Информацию о регулярном подтоплении сточными водами подвала детского сада в поселке Новосинеглазово сообщили местные жители в соцсетях. По данным работников садика, здание №8а по улице Ключевая расположено в низине и окружено пятиэтажными домами. Раз в три-четыре месяца окрестные колодцы засоряются, в результате содержимое сточных сетей заполняет подвал детского сада, что приводит к образованию повышенной влажности и возникновению неприятного запаха. При этом, по данным соцсетей, обслуживающая организация МУП «ПОВВ» не предпринимает меры для очистки подвала.