10 марта 2024

В Соликамске после ДТП с участием BMW и скорой скончался пациент, которого везли в больницу. Фото

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием BMW и скорой
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на улице Всеобуча Фото:

В Соликамске в результате ДТП с участием автомобиля BMW и скорой погиб пациент, которого везли в больницу. Происшествие произошло в ночь на 11 марта на улице Всеобуча. Видео произошедшего опубликовано в паблике «ЧП Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Всеобуча, ночное ДТП. Один человек погиб», — написано в паблике. Судя по видео, карету скорой помощи после столкновения опрокинуло на бок. У иномарки серьезно повреждена передняя часть. В комментариях к записи одна из жительниц города написала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу.

В министерстве здравоохранения Пермского края 59.RU подтвердили данную информацию, уточнив, что в результате ДТП пострадали пять человек. «Четверо пострадавших — два фельдшера, водитель автомобиля скорой медицинской помощи и водитель легкового автомобиля — госпитализированы. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Пациент, находившийся в машине скорой медицинской помощи в результате ДТП скончался на месте», — рассказали в минздраве Прикамья.

В результате ночного ДТП в Соликамске погиб один человек, еще четверо пострадали
В результате ночного ДТП в Соликамске погиб один человек, еще четверо пострадали
Фото:

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В Соликамске в результате ДТП с участием автомобиля BMW и скорой погиб пациент, которого везли в больницу. Происшествие произошло в ночь на 11 марта на улице Всеобуча. Видео произошедшего опубликовано в паблике «ЧП Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Улица Всеобуча, ночное ДТП. Один человек погиб», — написано в паблике. Судя по видео, карету скорой помощи после столкновения опрокинуло на бок. У иномарки серьезно повреждена передняя часть. В комментариях к записи одна из жительниц города написала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. В министерстве здравоохранения Пермского края 59.RU подтвердили данную информацию, уточнив, что в результате ДТП пострадали пять человек. «Четверо пострадавших — два фельдшера, водитель автомобиля скорой медицинской помощи и водитель легкового автомобиля — госпитализированы. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Пациент, находившийся в машине скорой медицинской помощи в результате ДТП скончался на месте», — рассказали в минздраве Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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