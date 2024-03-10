В Соликамске после ДТП с участием BMW и скорой скончался пациент, которого везли в больницу. Фото

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием BMW и скорой

11 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на улице Всеобуча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Соликамске в результате ДТП с участием автомобиля BMW и скорой погиб пациент, которого везли в больницу. Происшествие произошло в ночь на 11 марта на улице Всеобуча. Видео произошедшего опубликовано в паблике «ЧП Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Улица Всеобуча, ночное ДТП. Один человек погиб», — написано в паблике. Судя по видео, карету скорой помощи после столкновения опрокинуло на бок. У иномарки серьезно повреждена передняя часть. В комментариях к записи одна из жительниц города написала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. В министерстве здравоохранения Пермского края 59.RU подтвердили данную информацию, уточнив, что в результате ДТП пострадали пять человек. «Четверо пострадавших — два фельдшера, водитель автомобиля скорой медицинской помощи и водитель легкового автомобиля — госпитализированы. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Пациент, находившийся в машине скорой медицинской помощи в результате ДТП скончался на месте», — рассказали в минздраве Прикамья. В результате ночного ДТП в Соликамске погиб один человек, еще четверо пострадали Фото: «ЧП Соликамск», «ВКонтакте», https://vk.com/chpsol?from=search

В Соликамске в результате ДТП с участием автомобиля BMW и скорой погиб пациент, которого везли в больницу. Происшествие произошло в ночь на 11 марта на улице Всеобуча. Видео произошедшего опубликовано в паблике «ЧП Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Улица Всеобуча, ночное ДТП. Один человек погиб», — написано в паблике. Судя по видео, карету скорой помощи после столкновения опрокинуло на бок. У иномарки серьезно повреждена передняя часть. В комментариях к записи одна из жительниц города написала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. В министерстве здравоохранения Пермского края 59.RU подтвердили данную информацию, уточнив, что в результате ДТП пострадали пять человек. «Четверо пострадавших — два фельдшера, водитель автомобиля скорой медицинской помощи и водитель легкового автомобиля — госпитализированы. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Пациент, находившийся в машине скорой медицинской помощи в результате ДТП скончался на месте», — рассказали в минздраве Прикамья.