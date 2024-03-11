Минздрав раскрыл состояние семерых свердловчан, попавших в ДТП с грузовиком

Свердловчанин, попавший в ДТП с грузовиком, находится в тяжелом состоянии
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Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим Фото:

Водитель Toyota, попавший в ДТП с грузовиком Hongyan на трассе Екатеринбург — Тюмень, находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики проводят ему операцию. Остальные пассажиры иномарки получили переломы и ссадины, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«Состояние водителя минивэна [Toyota], пострадавшего в ДТП с фурой, осложняется многочисленными травмами, включающими сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, переломы. Медики в настоящее время проводят ему операцию», — сказано в сообщении telegram-канала министерства.

У годовалого ребенка, который находился в автомобиле Toyota, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Остальные пассажиры получили различные повреждения, переломы, ссадины — им также оказывается медпомощь.

На трассе между Екатеринбургом и Тюменью 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Водитель Toyota, попавший в ДТП с грузовиком Hongyan на трассе Екатеринбург — Тюмень, находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики проводят ему операцию. Остальные пассажиры иномарки получили переломы и ссадины, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Состояние водителя минивэна [Toyota], пострадавшего в ДТП с фурой, осложняется многочисленными травмами, включающими сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, переломы. Медики в настоящее время проводят ему операцию», — сказано в сообщении telegram-канала министерства. У годовалого ребенка, который находился в автомобиле Toyota, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Остальные пассажиры получили различные повреждения, переломы, ссадины — им также оказывается медпомощь. На трассе между Екатеринбургом и Тюменью 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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