На свердловской трассе в ДТП с грузовиком пострадали семь человек. Фото

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Авария произошла на трассе между Екатеринбургом и Тюменью Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров, в их числе два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hongyan. Водитель первой иномарки при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель и шестеро пассажиров Toyota, двое из которых дети, доставлены в больницу», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Автоинспекторы организовали проверку на месте происшествия. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и неукоснительному соблюдению ПДД РФ», — подытожили силовики.

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На трассе Екатеринбург — Тюмень 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров, в их числе два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hongyan. Водитель первой иномарки при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель и шестеро пассажиров Toyota, двое из которых дети, доставлены в больницу», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим. Автоинспекторы организовали проверку на месте происшествия. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и неукоснительному соблюдению ПДД РФ», — подытожили силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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