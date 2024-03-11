На трассе Екатеринбург — Тюмень 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров, в их числе два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hongyan. Водитель первой иномарки при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель и шестеро пассажиров Toyota, двое из которых дети, доставлены в больницу», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Автоинспекторы организовали проверку на месте происшествия. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и неукоснительному соблюдению ПДД РФ», — подытожили силовики.
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