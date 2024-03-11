На свердловской трассе в ДТП с грузовиком пострадали семь человек. Фото

11 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Авария произошла на трассе между Екатеринбургом и Тюменью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Екатеринбург — Тюмень 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров, в их числе два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hongyan. Водитель первой иномарки при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель и шестеро пассажиров Toyota, двое из которых дети, доставлены в больницу», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим. Автоинспекторы организовали проверку на месте происшествия. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и неукоснительному соблюдению ПДД РФ», — подытожили силовики. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

На трассе Екатеринбург — Тюмень 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и грузовика Hongyan. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров, в их числе два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hongyan. Водитель первой иномарки при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель и шестеро пассажиров Toyota, двое из которых дети, доставлены в больницу», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим. Автоинспекторы организовали проверку на месте происшествия. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и неукоснительному соблюдению ПДД РФ», — подытожили силовики.