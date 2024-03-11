Бывший главный спортфункционер ХМАО отстоял «золотой парашют» после увольнения. Суд оставил без изменений решение о выплате выходного пособия в размере 1,2 миллиона рублей Валерию Радченко, экс-директору «Юграмегаспорта». Ведомство выступает организатором статусных спортивных мероприятий и оперирует двумя миллиардами бюджетных рублей. Информация размещена на сайте Лазаревского районного суда Сочи.
«Истец: АУ „Юграмегаспорт“. Ответчик: Радченко Валерий Михайлович. Решение: в удовлетворении иска отказать», — указано в судебных документах.
Радченко подтвердил, что ЮМС проиграл суд первой инстанции. Он ушел в отставку по собственному желанию в феврале 2023 года. После этого новый директор учреждения Артем Сухорущенко потребовал от него вернуть уже полученные выплаты, однако судья встал на сторону Радченко. Дело будет рассмотрено в апелляционной инстанции в апреле.
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