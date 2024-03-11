Бывший главный спортфункционер ХМАО отстоял «золотой парашют» после увольнения

Власти ХМАО не смогли отсудить у Радченко выходное пособие более миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Юграмегаспорт» не смог отсудить выходное пособие у бывшего директора
«Юграмегаспорт» не смог отсудить выходное пособие у бывшего директора Фото:

Бывший главный спортфункционер ХМАО отстоял «золотой парашют» после увольнения. Суд оставил без изменений решение о выплате выходного пособия в размере 1,2 миллиона рублей Валерию Радченко, экс-директору «Юграмегаспорта». Ведомство выступает организатором статусных спортивных мероприятий и оперирует двумя миллиардами бюджетных рублей. Информация размещена на сайте Лазаревского районного суда Сочи.

«Истец: АУ „Юграмегаспорт“. Ответчик: Радченко Валерий Михайлович. Решение: в удовлетворении иска отказать», — указано в судебных документах.

Радченко подтвердил, что ЮМС проиграл суд первой инстанции. Он ушел в отставку по собственному желанию в феврале 2023 года. После этого новый директор учреждения Артем Сухорущенко потребовал от него вернуть уже полученные выплаты, однако судья встал на сторону Радченко. Дело будет рассмотрено в апелляционной инстанции в апреле.

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Бывший главный спортфункционер ХМАО отстоял «золотой парашют» после увольнения. Суд оставил без изменений решение о выплате выходного пособия в размере 1,2 миллиона рублей Валерию Радченко, экс-директору «Юграмегаспорта». Ведомство выступает организатором статусных спортивных мероприятий и оперирует двумя миллиардами бюджетных рублей. Информация размещена на сайте Лазаревского районного суда Сочи. «Истец: АУ „Юграмегаспорт“. Ответчик: Радченко Валерий Михайлович. Решение: в удовлетворении иска отказать», — указано в судебных документах. Радченко подтвердил, что ЮМС проиграл суд первой инстанции. Он ушел в отставку по собственному желанию в феврале 2023 года. После этого новый директор учреждения Артем Сухорущенко потребовал от него вернуть уже полученные выплаты, однако судья встал на сторону Радченко. Дело будет рассмотрено в апелляционной инстанции в апреле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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