Армения отказывается от услуг российских пограничников

Пашинян: российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц до 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ереван, Армения, армения, флаг армении, ереван, Площадь Республики
Армения настаивает, что она сможет защитить международный аэропорт без помощи России Фото:

Армения приказала российским пограничникам оставить службу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время конференции.

«Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года», — заявил Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, это рабочий, а не политический процесс. Письмо касается работы российских пограничников в Звартноце.

В Кремле уже отреагировали на действия Армении. Там заявили, что Россия контактирует с коллегами Еревана. Пашинян, в свою очередь, уверен, что его защита Звартноца справится без помощи россиян.

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Армения приказала российским пограничникам оставить службу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время конференции. «Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года», — заявил Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, это рабочий, а не политический процесс. Письмо касается работы российских пограничников в Звартноце. В Кремле уже отреагировали на действия Армении. Там заявили, что Россия контактирует с коллегами Еревана. Пашинян, в свою очередь, уверен, что его защита Звартноца справится без помощи россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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