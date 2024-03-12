В мире Армения отказывается от услуг российских пограничников Пашинян: российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц до 1 августа 12 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + Армения настаивает, что она сможет защитить международный аэропорт без помощи России Фото: Виталий Страхов © URA.RU Армения приказала российским пограничникам оставить службу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время конференции. «Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года», — заявил Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, это рабочий, а не политический процесс. Письмо касается работы российских пограничников в Звартноце. В Кремле уже отреагировали на действия Армении. Там заявили, что Россия контактирует с коллегами Еревана. Пашинян, в свою очередь, уверен, что его защита Звартноца справится без помощи россиян. Армения приказала российским пограничникам оставить службу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время конференции. «Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года», — заявил Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, это рабочий, а не политический процесс. Письмо касается работы российских пограничников в Звартноце. В Кремле уже отреагировали на действия Армении. Там заявили, что Россия контактирует с коллегами Еревана. Пашинян, в свою очередь, уверен, что его защита Звартноца справится без помощи россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям