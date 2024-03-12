Армения отказывается от услуг российских пограничников

Армения приказала российским пограничникам оставить службу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время конференции.
«Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года», — заявил Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, это рабочий, а не политический процесс. Письмо касается работы российских пограничников в Звартноце.
В Кремле уже отреагировали на действия Армении. Там заявили, что Россия контактирует с коллегами Еревана. Пашинян, в свою очередь, уверен, что его защита Звартноца справится без помощи россиян.
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