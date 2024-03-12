Ирина Текслер приняла участие в конференции Союза женщин Челябинской области

12 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер приняла участие в работе конференции Союза женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Законодательном собрании 12 марта состоялась отчетно-выборная конференция союза женщин Челябинской области. Как сообщает пресс-служба ЗСО, в работе конференции приняла участие супруга губернатора Ирина Текслер. «На мероприятие приехали более 200 делегатов из 30 территориальных отделений области. В работе конференции приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Впервые в работу конференции включились представители движения „Женщины Единой России“ и Комитета по поддержке семей мобилизованных», — сообщили в пресс-службе заксобрания. От имени депутатов заксобрания с приветственным словом к участникам конференции обратился зампредседателя ЗСО Павел Киселев. Он отметил важную роль женщин в развитии Челябинской области. «Этот год указом президента объявлен Годом семьи. Совместными усилиями мы делаем многое для укрепления статуса семьи, для повышения престижа материнства и отцовства, для защиты прав детей и патриотического воспитания наших подростков. В этом направлении вклад женского движения неоценим, и такой вектор работы, мы, безусловно, поддерживаем», — обратился к собравшимся Киселев. С отчетным докладом о работе общественной организации выступила председатель правления областного Союза женщин Наталья Баскова. По ее словам, союз объединяет более шести тысяч женщин и представлен почти в каждом городе и районе. Активные участники проектов были награждены благодарственными письмами и грамотами Союза женщин Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Законодательном собрании 12 марта состоялась отчетно-выборная конференция союза женщин Челябинской области. Как сообщает пресс-служба ЗСО, в работе конференции приняла участие супруга губернатора Ирина Текслер. «На мероприятие приехали более 200 делегатов из 30 территориальных отделений области. В работе конференции приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Впервые в работу конференции включились представители движения „Женщины Единой России“ и Комитета по поддержке семей мобилизованных», — сообщили в пресс-службе заксобрания. От имени депутатов заксобрания с приветственным словом к участникам конференции обратился зампредседателя ЗСО Павел Киселев. Он отметил важную роль женщин в развитии Челябинской области. «Этот год указом президента объявлен Годом семьи. Совместными усилиями мы делаем многое для укрепления статуса семьи, для повышения престижа материнства и отцовства, для защиты прав детей и патриотического воспитания наших подростков. В этом направлении вклад женского движения неоценим, и такой вектор работы, мы, безусловно, поддерживаем», — обратился к собравшимся Киселев. С отчетным докладом о работе общественной организации выступила председатель правления областного Союза женщин Наталья Баскова. По ее словам, союз объединяет более шести тысяч женщин и представлен почти в каждом городе и районе. Активные участники проектов были награждены благодарственными письмами и грамотами Союза женщин Челябинской области.