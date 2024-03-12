Китайцы в Челябинске присмотрелись к новым продуктам для импорта в КНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесменам из Китая дали попробовать на фабрике в Челябинске местное печенье. Как рассказали в пресс-службе области минсельхоза, в регионе побывали гости из провинций Хэйлунцзян и Цзянсу.

«С деловым визитом на предприятиях переработки в Челябинской области 11 и 12 марта побывали представители двух провинций: господин Сунь Мэйшань из Хэйлунцзян и господин Лю Цюаньхао из Цзянсу. В ходе делового визита представители КНР побывали на производственных площадках, где разливают растительное масло (ООО „Сигма Холдинг“), производят муку и макаронные изделия (ООО Объединение „Союзпищепром“) и на производстве печенья компании „Ура-кондитеры“», — отметили в минсельхозе.

Мэйшань представляет государственную агрокорпорацию Северо-Восточного округа провинции. Цюаньхао работает в Пекине и в Зерновой продовольственной корпорации провинции является председателем комитета по международному сотрудничеству с РФ.

«Экспорт является одним из приоритетных направлений по развитию продаж компании. Мы экспортируем печенье в 17 стран мира, в том числе в Китай. Приятно было услышать, что наш продукт понравился, и у нас большие планы на развитие торговли с КНР», — рассказал директор по развитию компании «Ура-кондитеры» Андрей Барсуков.

Фабрика в год выпускает 10 тысяч тонн мучных изделий. Гостям показали, как производят популярное в стране печенье «Мария», сдобное и сахарное печенье. Продукция для китайцев имеет адаптированный рецепт выпуска. В целом в 2023 году российский агроэкспорт составил 43,5 млрд долларов, при этом регион первоначально нацеливался на выполнение индикатива в 164 млн долларов. План был перевыполнен: в фактических ценах челябинский агроэкспорт составил 250 млн долларов. В 2024 году планка установлена на уровне 170 млн долларов.

«Челябинская область успешно сотрудничает с некоторыми провинциями Китая, например, в прошлом году с визитом в Челябинске побывали гости из компании Yangling Development Co (провинция Шэньси). Результатом стало увеличение нашего экспорта растительного масла», — уточнила заместитель регионального министра сельского хозяйства Инна Подшивалова.

По словам господина Сунь Мэйшань, деловой визит стал продолжением контактов, налаженных в 2023 году. Китайская делегация нацелена на расширение связей и новых интересных продуктов для реализации на рынок Китая.

Представители двух корпораций Китая Сунь Мэйшань и Лю Цюаньхао ознакомились со вкусом популярных марок печенья Фото: минсельхоз Челябинской области

Компания «Сигма» 18% выпуска масла поставляет на экспорт Фото: минсельхоз Челябинской области