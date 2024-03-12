В Челябинске на четверть выросли цены на аренду квартир

В Челябинске аренда квартир выросла на 25% до 25 тысяч рублей

12 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Стоимость аренды жилья в городе за полгода выросла на 5 тысяч рублей в месяц Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске в феврале по сравнению с августом 2024 года, когда начала расти ключевая ставка ЦБ РФ, цены на долгосрочную аренду квартир выросли на 25%. В среднем стоимость съемного жилья поднялась с 20 до 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в феврале по сравнению с августом 2024 года цены на аренду квартир выросли на 25%. При этом предложение на рынке аренды в Челябинске увеличилось на 6%. Стоимость аренды квартиры в августе составляла 20 тысяч рублей, на данный момент — 25 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России цены на долгосрочную аренду квартир по сравнению с августом 2023 года выросли на 8%. Однокомнатное жилье подорожало в среднем с 22 до 25 тысяч рублей, двухкомнатное — с 30 до 32 тысяч рублей, квартиры-студии — с 24 до 25 тысяч рублей. Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 180 до 160 тысяч рублей. Цены на аренду квартир выросли в большинстве городов России. Дороже всего арендное жилье обойдется в Москве (87 тысяч рублей в месяц), Сочи (40 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей). Выгоднее всего снимать квартиру в Кирове и Брянске — по 15 тысяч рублей в месяц. При этом снизилась стоимость аренды квартир в Сочи (-20%) и Ставрополе (-4%). Как прокомментировал ситуацию руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, со второй половины июля до декабря 2023-го ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5 до 16%, а вслед за ней и стоимость ипотеки. Все больше горожан покупке квартиры стали предпочитать съемное жилье, так на рынке стало меньше арендных квартир, а цены на них увеличивались. Тем не менее, специалисты в сфере недвижимости утверждают, что к февралю 2024 года пик спроса на арендное жилье в России прошел. Причем интерес к аренде квартир в среднем по стране сократился на 45% еще к концу лета 2023 года. На данный момент рост цен умеренный, а число объявлений о сдаче жилья в аренду за отчетный период даже немного увеличилось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в феврале по сравнению с августом 2024 года, когда начала расти ключевая ставка ЦБ РФ, цены на долгосрочную аренду квартир выросли на 25%. В среднем стоимость съемного жилья поднялась с 20 до 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в феврале по сравнению с августом 2024 года цены на аренду квартир выросли на 25%. При этом предложение на рынке аренды в Челябинске увеличилось на 6%. Стоимость аренды квартиры в августе составляла 20 тысяч рублей, на данный момент — 25 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России цены на долгосрочную аренду квартир по сравнению с августом 2023 года выросли на 8%. Однокомнатное жилье подорожало в среднем с 22 до 25 тысяч рублей, двухкомнатное — с 30 до 32 тысяч рублей, квартиры-студии — с 24 до 25 тысяч рублей. Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 180 до 160 тысяч рублей. Цены на аренду квартир выросли в большинстве городов России. Дороже всего арендное жилье обойдется в Москве (87 тысяч рублей в месяц), Сочи (40 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей). Выгоднее всего снимать квартиру в Кирове и Брянске — по 15 тысяч рублей в месяц. При этом снизилась стоимость аренды квартир в Сочи (-20%) и Ставрополе (-4%). Как прокомментировал ситуацию руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, со второй половины июля до декабря 2023-го ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5 до 16%, а вслед за ней и стоимость ипотеки. Все больше горожан покупке квартиры стали предпочитать съемное жилье, так на рынке стало меньше арендных квартир, а цены на них увеличивались. Тем не менее, специалисты в сфере недвижимости утверждают, что к февралю 2024 года пик спроса на арендное жилье в России прошел. Причем интерес к аренде квартир в среднем по стране сократился на 45% еще к концу лета 2023 года. На данный момент рост цен умеренный, а число объявлений о сдаче жилья в аренду за отчетный период даже немного увеличилось.