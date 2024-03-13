Украина требует отстранить уроженца Курганской области от Олимпиады в Париже

13 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Максим Храмцов имеет золотую олимпийскую медаль за победу в играх 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители украинских спортивных организаций обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой отстранить тхэквондиста Максима Храмцова, который родился в Курганской области и вырос в Нижневартовске (ХМАО), и некоторых других спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже. Данная информация размещена на сайте Национального олимпийского комитета Украины. «Среди спортсменов, которым было разрешено участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AINs), есть представители Российской Федерации, поддерживающие <…> [спецоперацию] на Украине, в частности, Максим Храмцов, Полина Хан, Татьяна Минина», — указано в сообщении. В МОК обратились представители НОК Украины, министерства молодежи и спорта Украины и Федерации тхэквондо Украины. Представителей украинских организаций смутило, что Храмцов поддерживает президента России Владимира Путина, использует букву Z в сообщениях в социальных сетях и лайкает сообщения тренера сборной России по тхэквондо Болата Изутдинова, в которых тот высказывается о спецоперации. Авторы письма хотят, чтобы Храмцов и другие спортсмены, указанные в обращении, не участвовали в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что Храмцов завоевал лицензию на летнюю Олимпиаду в Париже. Тхэквондист в полуфинальной схватке весовой категории до 80 кг одолел серба Стефана Такова. Он родился в 1998 году в селе Советское Куртамышского района. Когда ему исполнилось два года, семья Храмцова переехала в Нижневартовск, где началась его спортивная карьера. Спортсмен выиграл олимпийские игры в 2020 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители украинских спортивных организаций обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой отстранить тхэквондиста Максима Храмцова, который родился в Курганской области и вырос в Нижневартовске (ХМАО), и некоторых других спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже. Данная информация размещена на сайте Национального олимпийского комитета Украины. «Среди спортсменов, которым было разрешено участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AINs), есть представители Российской Федерации, поддерживающие <…> [спецоперацию] на Украине, в частности, Максим Храмцов, Полина Хан, Татьяна Минина», — указано в сообщении. В МОК обратились представители НОК Украины, министерства молодежи и спорта Украины и Федерации тхэквондо Украины. Представителей украинских организаций смутило, что Храмцов поддерживает президента России Владимира Путина, использует букву Z в сообщениях в социальных сетях и лайкает сообщения тренера сборной России по тхэквондо Болата Изутдинова, в которых тот высказывается о спецоперации. Авторы письма хотят, чтобы Храмцов и другие спортсмены, указанные в обращении, не участвовали в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что Храмцов завоевал лицензию на летнюю Олимпиаду в Париже. Тхэквондист в полуфинальной схватке весовой категории до 80 кг одолел серба Стефана Такова. Он родился в 1998 году в селе Советское Куртамышского района. Когда ему исполнилось два года, семья Храмцова переехала в Нижневартовск, где началась его спортивная карьера. Спортсмен выиграл олимпийские игры в 2020 году.