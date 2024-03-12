Челябинский губернатор Текслер получил в Москве новую должность

Текслер возглавил группу по подготовке заседания Совета при президенте РФ

12 марта 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел заседание рабочей группы Совета по развитию физической культуры и спорта Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер 12 марта возглавил рабочую группу по подготовке заседания Совета при Президенте РФ Владимире Путине по развитию физической культуры и спорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Прошло первое совещание рабочей группы. Главной темой совещания стала роль негосударственных организации в развитии физической культуры и спорта в России. Рабочую группу возглавил губернатор Алексей Текслер», — заявили в пресс-службе. В совещании приняли участие помощник президента Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ, а также представители спортивных ассоциаций и организаций. Левитин представил Текслера как руководителя группы и поблагодарил губернатора за то, что тот согласился занять этот пост. «Алексей Текслер ведет в Госсовете РФ тему экономики и финансов субъектов РФ и возглавляет соответствующую комиссию Госсовета. Через эту комиссию мы сделаем более точную выборку по средствам, которые идут на физкультуру и спорт в субъектах РФ», — заявил Левитин. Левитин отметил, что необходимо сформировать концептуальные подходы к деятельности негосударственных организаций. Определить форматы их сотрудничества, уточнить их роли. По данным Счетной палаты РФ на спорт выделяется около 800 млрд рублей. Необходимо посмотреть, как эти средства расходуются и регулируются. Текслер, в свою очередь, обратил внимание, что существенная часть бюджетного финансирования, доводится до субъектов спорта с участием негосударственных организаций. Особенно это заметно на региональном и муниципальном уровнях. Губернатор называл первоочередные задачи рабочей группы. Это текущее распределение ролей между заинтересованными структурами в сфере физкультуры и спорта, анализ сложившейся системы негосударственных организаций в данной сфере. Кроме того, необходимо «определить вызовы и зоны роста для негосударственных организаций в спортивной сфере» и «рассмотреть региональные аспекты развития спорта». «Региональный аспект — ключевой фактор успешного развития спорта в целом в стране. В регионах есть свои наработанные практики, в том числе в Челябинской области», — подчеркнул Текслер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский губернатор Алексей Текслер 12 марта возглавил рабочую группу по подготовке заседания Совета при Президенте РФ Владимире Путине по развитию физической культуры и спорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Прошло первое совещание рабочей группы. Главной темой совещания стала роль негосударственных организации в развитии физической культуры и спорта в России. Рабочую группу возглавил губернатор Алексей Текслер», — заявили в пресс-службе. В совещании приняли участие помощник президента Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ, а также представители спортивных ассоциаций и организаций. Левитин представил Текслера как руководителя группы и поблагодарил губернатора за то, что тот согласился занять этот пост. «Алексей Текслер ведет в Госсовете РФ тему экономики и финансов субъектов РФ и возглавляет соответствующую комиссию Госсовета. Через эту комиссию мы сделаем более точную выборку по средствам, которые идут на физкультуру и спорт в субъектах РФ», — заявил Левитин. Левитин отметил, что необходимо сформировать концептуальные подходы к деятельности негосударственных организаций. Определить форматы их сотрудничества, уточнить их роли. По данным Счетной палаты РФ на спорт выделяется около 800 млрд рублей. Необходимо посмотреть, как эти средства расходуются и регулируются. Текслер, в свою очередь, обратил внимание, что существенная часть бюджетного финансирования, доводится до субъектов спорта с участием негосударственных организаций. Особенно это заметно на региональном и муниципальном уровнях. Губернатор называл первоочередные задачи рабочей группы. Это текущее распределение ролей между заинтересованными структурами в сфере физкультуры и спорта, анализ сложившейся системы негосударственных организаций в данной сфере. Кроме того, необходимо «определить вызовы и зоны роста для негосударственных организаций в спортивной сфере» и «рассмотреть региональные аспекты развития спорта». «Региональный аспект — ключевой фактор успешного развития спорта в целом в стране. В регионах есть свои наработанные практики, в том числе в Челябинской области», — подчеркнул Текслер.