Челябинский губернатор Текслер получил в Москве новую должность

Челябинский губернатор Алексей Текслер 12 марта возглавил рабочую группу по подготовке заседания Совета при Президенте РФ Владимире Путине по развитию физической культуры и спорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.
«Прошло первое совещание рабочей группы. Главной темой совещания стала роль негосударственных организации в развитии физической культуры и спорта в России. Рабочую группу возглавил губернатор Алексей Текслер», — заявили в пресс-службе.
В совещании приняли участие помощник президента Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ, а также представители спортивных ассоциаций и организаций. Левитин представил Текслера как руководителя группы и поблагодарил губернатора за то, что тот согласился занять этот пост.
«Алексей Текслер ведет в Госсовете РФ тему экономики и финансов субъектов РФ и возглавляет соответствующую комиссию Госсовета. Через эту комиссию мы сделаем более точную выборку по средствам, которые идут на физкультуру и спорт в субъектах РФ», — заявил Левитин.
Левитин отметил, что необходимо сформировать концептуальные подходы к деятельности негосударственных организаций. Определить форматы их сотрудничества, уточнить их роли. По данным Счетной палаты РФ на спорт выделяется около 800 млрд рублей. Необходимо посмотреть, как эти средства расходуются и регулируются.
Текслер, в свою очередь, обратил внимание, что существенная часть бюджетного финансирования, доводится до субъектов спорта с участием негосударственных организаций. Особенно это заметно на региональном и муниципальном уровнях. Губернатор называл первоочередные задачи рабочей группы. Это текущее распределение ролей между заинтересованными структурами в сфере физкультуры и спорта, анализ сложившейся системы негосударственных организаций в данной сфере. Кроме того, необходимо «определить вызовы и зоны роста для негосударственных организаций в спортивной сфере» и «рассмотреть региональные аспекты развития спорта».
«Региональный аспект — ключевой фактор успешного развития спорта в целом в стране. В регионах есть свои наработанные практики, в том числе в Челябинской области», — подчеркнул Текслер.
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