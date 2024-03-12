Старейший ветеран Кремлевского полка проголосует на выборах по-особенному. Фото

12 марта 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Школьники поздравили ветерана с юбилеем Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны и Кремлевского полка Жорж Токарев, отметив 100-летний юбилей, подал заявление для голосования на выборах президента из дома. Председатель участкового избиркома Александр Беляев лично принял заявление ветерана, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «12 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны и Кремлевского полка Жоржу Владимировичу Токареву. В праздничное утро первым юбиляра посетил Александр Беляев, председатель участковой избирательной комиссии №1333 Железнодорожного района Екатеринбурга», — сказано в сообщении. До 14:00 воскресенья, 17 марта, избиратели при наличии уважительной причины могут подать заявление о голосовании вне помещения, на дому. Этой возможностью и воспользовался ветеран Токарев отметил, что не пропустил ни одни выборы. «Раньше старался первым приходить на избирательный участок. На выборах Президента России тоже проголосую», — сказал он. По словам Беляева, Токарев является настоящей «звездой» для школьников, которые поздравляли ветерана вместе с ним. Фото: департамент информполитики Свердловской области Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны и Кремлевского полка Жорж Токарев, отметив 100-летний юбилей, подал заявление для голосования на выборах президента из дома. Председатель участкового избиркома Александр Беляев лично принял заявление ветерана, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «12 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны и Кремлевского полка Жоржу Владимировичу Токареву. В праздничное утро первым юбиляра посетил Александр Беляев, председатель участковой избирательной комиссии №1333 Железнодорожного района Екатеринбурга», — сказано в сообщении. До 14:00 воскресенья, 17 марта, избиратели при наличии уважительной причины могут подать заявление о голосовании вне помещения, на дому. Этой возможностью и воспользовался ветеран Токарев отметил, что не пропустил ни одни выборы. «Раньше старался первым приходить на избирательный участок. На выборах Президента России тоже проголосую», — сказал он. По словам Беляева, Токарев является настоящей «звездой» для школьников, которые поздравляли ветерана вместе с ним.