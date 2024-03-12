После вмешательства генпрокурора челябинский пенсионер получил лекарства

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
После обращения пенсионера Игорь Краснов поручил провести проверку Фото:

В Челябинске после вмешательства генпрокурора Игоря Краснова местного пенсионера обеспечили необходимыми лекарствами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, из-за произошедшего начальник профильного управления регионального минздрава привлечен к ответственности.

«В ходе проверки, организованной по поручению Генпрокурора России, установлено, что пожилой мужчина имеет инвалидность 3 группы и подлежит бесплатному обеспечению лекарствами. Но закупки препарата организованы несвоевременно. Только после вмешательства органов прокуратуры пенсионер обеспечен лекарством в необходимом количестве, в регионе сформирован его запас», — сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Там отметили, что за допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности привлечен начальник профильного управления минздрава области. Всего же благодаря прокурорам в области восстановлены права на лекарственное обеспечение 68 граждан, на их закупку из бюджета выделено 650 млн рублей.

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В Челябинске после вмешательства генпрокурора Игоря Краснова местного пенсионера обеспечили необходимыми лекарствами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, из-за произошедшего начальник профильного управления регионального минздрава привлечен к ответственности. «В ходе проверки, организованной по поручению Генпрокурора России, установлено, что пожилой мужчина имеет инвалидность 3 группы и подлежит бесплатному обеспечению лекарствами. Но закупки препарата организованы несвоевременно. Только после вмешательства органов прокуратуры пенсионер обеспечен лекарством в необходимом количестве, в регионе сформирован его запас», — сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что за допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности привлечен начальник профильного управления минздрава области. Всего же благодаря прокурорам в области восстановлены права на лекарственное обеспечение 68 граждан, на их закупку из бюджета выделено 650 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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