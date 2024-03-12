Митрополит Мефодий продолжит управлять Пермской епархией

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий возглавляет краевую епархию
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит управлять епархией в Пермском крае. Такое решение было принято 12 марта на очередном заседании Священного Синода Русской Православной церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.
«Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благославлен на продолжение управлением епархии пермского края. Заседание синода состоялось 12 марта», — говорится на сайте патриархата.
Сам Мефодий подавал прошение об уходе на покой. Это связано с тем, что ему уже исполнилось 75 лет.
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