12 марта 2024

Митрополит Мефодий продолжит управлять Пермской епархией

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, митрополит мефодий, мефодий, митрополит пермский и кунгурский
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий возглавляет краевую епархию Фото:

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит управлять епархией в Пермском крае. Такое решение было принято 12 марта на очередном заседании Священного Синода Русской Православной церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.

«Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благославлен на продолжение управлением епархии пермского края. Заседание синода состоялось 12 марта», — говорится на сайте патриархата.

Сам Мефодий подавал прошение об уходе на покой. Это связано с тем, что ему уже исполнилось 75 лет.

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Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит управлять епархией в Пермском крае. Такое решение было принято 12 марта на очередном заседании Священного Синода Русской Православной церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ. «Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благославлен на продолжение управлением епархии пермского края. Заседание синода состоялось 12 марта», — говорится на сайте патриархата. Сам Мефодий подавал прошение об уходе на покой. Это связано с тем, что ему уже исполнилось 75 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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