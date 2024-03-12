Общество Митрополит Мефодий продолжит управлять Пермской епархией 13 марта 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий возглавляет краевую епархию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит управлять епархией в Пермском крае. Такое решение было принято 12 марта на очередном заседании Священного Синода Русской Православной церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ. «Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благославлен на продолжение управлением епархии пермского края. Заседание синода состоялось 12 марта», — говорится на сайте патриархата. Сам Мефодий подавал прошение об уходе на покой. Это связано с тем, что ему уже исполнилось 75 лет. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит управлять епархией в Пермском крае. Такое решение было принято 12 марта на очередном заседании Священного Синода Русской Православной церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ. «Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благославлен на продолжение управлением епархии пермского края. Заседание синода состоялось 12 марта», — говорится на сайте патриархата. Сам Мефодий подавал прошение об уходе на покой. Это связано с тем, что ему уже исполнилось 75 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям