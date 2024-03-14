МИД РФ дал жесткий ответ сотням американцев за «русофобский курс» США

МИД РФ приняло решение о закрытии въезда в РФ для 227 граждан США в ответ на постоянно расширяющиеся санкции Штатов и поддержку русофобского курса администрации. В перечне присутствует бывший посол США в России Джон Салливан.
«Въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США», — говорится на официальном сайте МИДа. Там уточнили, что запрет на въезд является также ответом на санкции Штатов. В реестре присутствует бывший посол США в РФ Салливан, политологи, министры, специалисты по санкциям и другие.
МИД РФ приняло решение о закрытии въезда в РФ для 227 граждан США в ответ на постоянно расширяющиеся санкции Штатов и поддержку русофобского курса администрации. В перечне присутствует бывший посол США в России Джон Салливан. «Въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США», — говорится на официальном сайте МИДа. Там уточнили, что запрет на въезд является также ответом на санкции Штатов. В реестре присутствует бывший посол США в РФ Салливан, политологи, министры, специалисты по санкциям и другие.