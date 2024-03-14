МИД РФ дал жесткий ответ сотням американцев за «русофобский курс» США

МИД РФ закрыл въезд для 227 граждан США
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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
МИД РФ ограничил въезд для ряда американских граждан Фото:

МИД РФ приняло решение о закрытии въезда в РФ для 227 граждан США в ответ на постоянно расширяющиеся санкции Штатов и поддержку русофобского курса администрации. В перечне присутствует бывший посол США в России Джон Салливан.

«Въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США», — говорится на официальном сайте МИДа. Там уточнили, что запрет на въезд является также ответом на санкции Штатов. В реестре присутствует бывший посол США в РФ Салливан, политологи, министры, специалисты по санкциям и другие.

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МИД РФ приняло решение о закрытии въезда в РФ для 227 граждан США в ответ на постоянно расширяющиеся санкции Штатов и поддержку русофобского курса администрации. В перечне присутствует бывший посол США в России Джон Салливан. «Въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США», — говорится на официальном сайте МИДа. Там уточнили, что запрет на въезд является также ответом на санкции Штатов. В реестре присутствует бывший посол США в РФ Салливан, политологи, министры, специалисты по санкциям и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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