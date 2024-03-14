В Свердловскую область придет плюсовая температура

В Свердловской области днем 15 марта ожидается плюсовая температура. Информация об этом опубликована на официальном сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Свердловской области 15 марта днем будет до +5 градусов, переменная облачность, местами снег, возможен гололед. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, порывы до 20 м/с», — предупреждают синоптики.
В Екатеринбурге прогнозируется температура воздуха от +2 до +4 градусов днем, ночью от -2 до -4 градусов. Днем ожидается погода без осадков, ночью в городе возможен слабый снег, говорится на сайте метеорологов.
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