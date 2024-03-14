14 марта 2024

В Свердловскую область придет плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сосульки, угроза, оттепель, прогноз погоды, здание
В Свердловской области прогнозируется теплая погода Фото:

В Свердловской области днем 15 марта ожидается плюсовая температура. Информация об этом опубликована на официальном сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Свердловской области 15 марта днем будет до +5 градусов, переменная облачность, местами снег, возможен гололед. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, порывы до 20 м/с», — предупреждают синоптики.

В Екатеринбурге прогнозируется температура воздуха от +2 до +4 градусов днем, ночью от -2 до -4 градусов. Днем ожидается погода без осадков, ночью в городе возможен слабый снег, говорится на сайте метеорологов.

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В Свердловской области днем 15 марта ожидается плюсовая температура. Информация об этом опубликована на официальном сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В Свердловской области 15 марта днем будет до +5 градусов, переменная облачность, местами снег, возможен гололед. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, порывы до 20 м/с», — предупреждают синоптики. В Екатеринбурге прогнозируется температура воздуха от +2 до +4 градусов днем, ночью от -2 до -4 градусов. Днем ожидается погода без осадков, ночью в городе возможен слабый снег, говорится на сайте метеорологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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