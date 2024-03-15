Общество Водитель экс-мэра Чернецкого, которого обвинили во вредительстве, уволился 15 марта 2024 в 19:08 Размер текста - 17 + Теперь у Аркадия Чернецкого новый водитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, уволился. Информацию URA.RU подтвердил сам политик. «Да, он уволился. Это было давно», — сказал Чернецкий. Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на владельца Toyota Camry в начале февраля. По их словам, 65-летний мужчина уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позже стало известно, что авто принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Чернецкого. Потом пожилой мужчина попал в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, уволился. Информацию URA.RU подтвердил сам политик. «Да, он уволился. Это было давно», — сказал Чернецкий. Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на владельца Toyota Camry в начале февраля. По их словам, 65-летний мужчина уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позже стало известно, что авто принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Чернецкого. Потом пожилой мужчина попал в больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям