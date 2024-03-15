Водитель экс-мэра Чернецкого, которого обвинили во вредительстве, уволился

Теперь у Аркадия Чернецкого новый водитель
Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, уволился. Информацию URA.RU подтвердил сам политик.
«Да, он уволился. Это было давно», — сказал Чернецкий.
Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на владельца Toyota Camry в начале февраля. По их словам, 65-летний мужчина уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позже стало известно, что авто принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Чернецкого. Потом пожилой мужчина попал в больницу.
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