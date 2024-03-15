Водитель экс-мэра Чернецкого, которого обвинили во вредительстве, уволился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, чернецкий аркадий
Теперь у Аркадия Чернецкого новый водитель Фото:

Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, уволился. Информацию URA.RU подтвердил сам политик.

«Да, он уволился. Это было давно», — сказал Чернецкий.

Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на владельца Toyota Camry в начале февраля. По их словам, 65-летний мужчина уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позже стало известно, что авто принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Чернецкого. Потом пожилой мужчина попал в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, уволился. Информацию URA.RU подтвердил сам политик. «Да, он уволился. Это было давно», — сказал Чернецкий. Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на владельца Toyota Camry в начале февраля. По их словам, 65-летний мужчина уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позже стало известно, что авто принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Чернецкого. Потом пожилой мужчина попал в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...