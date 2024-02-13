Водитель экс-мэра Чернецкого попал в больницу после обвинений во вредительстве

13 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел на больничный с 12 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, попал в больницу. У 65-летнего мужчины возникли проблемы с сердцем, рассказал URA.RU политик. «Он на больничном, я стараюсь его не беспокоить. Помощники связывались, говорят, что-то с сердцем», — рассказал Аркадий Чернецкий. По его мнению, мужчину могли подставить. На видео, с которого началось обсуждение истории, якобы нельзя идентифицировать, что колеса прокалывает именно его водитель. Более того, соседи, обвинившие мужчину, так и не подали заявление в полицию, а вместо этого отправили запись в СМИ. Об инциденте стало известно 9 февраля. Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на то, что владелец Toyota Camry с номером А049АА уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позднее стало известно, что машина принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Аркадия Чернецкого. На работе водителя дисциплинарно наказали. Но, уточнил URA.RU политик, не за то, что его водитель якобы проткнул колеса соседям. А за то, что что нарушил должностную инструкцию, оставив автомобиль в неположенном месте. Неизвестные воспользовались этим и проткнули шины автомобиля. Мужчина должен будет купить новые. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которого соседи обвинили в том, что он прокалывает шины, попал в больницу. У 65-летнего мужчины возникли проблемы с сердцем, рассказал URA.RU политик. «Он на больничном, я стараюсь его не беспокоить. Помощники связывались, говорят, что-то с сердцем», — рассказал Аркадий Чернецкий. По его мнению, мужчину могли подставить. На видео, с которого началось обсуждение истории, якобы нельзя идентифицировать, что колеса прокалывает именно его водитель. Более того, соседи, обвинившие мужчину, так и не подали заявление в полицию, а вместо этого отправили запись в СМИ. Об инциденте стало известно 9 февраля. Жильцы дома на Черепанова, 28 пожаловались на то, что владелец Toyota Camry с номером А049АА уже несколько лет прокалывает шины тем, кто якобы ставит машину на его место. Позднее стало известно, что машина принадлежит правительственному автопарку, а на ней возят Аркадия Чернецкого. На работе водителя дисциплинарно наказали. Но, уточнил URA.RU политик, не за то, что его водитель якобы проткнул колеса соседям. А за то, что что нарушил должностную инструкцию, оставив автомобиль в неположенном месте. Неизвестные воспользовались этим и проткнули шины автомобиля. Мужчина должен будет купить новые.