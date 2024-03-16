Герои России устроили заезд по избирательным участкам Екатеринбурга. Фото, видео

17 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Кроме того, Герои России провели автопробег в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Герои России и участники спецоперации РФ устроили патриотическую акцию на президентских выборах в Екатеринбурге. Они собрались вместе и посетили несколько УИКов — конечно, проголосовав, передает корреспондент URA.RU. «В первую очередь это гражданский долг, поддержка наших ребят на передовой и их семей», — сказал официальный представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области Иван Гагарин. А Герой России Игорь Родобольский добавил: «Долг, святой долг каждого россиянина перед страной — прийти на выборы. Нам нужен сильный лидер, который обеспечит нам мир, спокойствие, благополучие и будущее для нас, наших детей и внуков. Я встретил ребят, с которыми мы раньше общались на мероприятиях. Приятно, конечно, хотя бы увидеть, поздороваться, обняться, спросить, как дела, как здоровье». Кроме них на участки также пришли Николай Жмыхов, Сергей Мыльников, Олег Богуневич, Иван Гагарин, Сергей Воронин и Сергей Евланов. Воронин призвал уральцев поучаствовать в выборах: «Страна находится в тяжелом положении, идет СВО. Мы видим, как весь мир озлобился против нашего государства. Нашей стране нужен сильный легитимный президент. Для меня это важно, потому что я хотел бы развития нашей страны в дальнейшем в таком же ключе. Не оставайтесь равнодушными, приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор». Его слова передает департамент информполитики региона в Telegram. Явка на выборах президента в Свердловской области на 12 часов местного времени 17 марта составила 60,05%. О том, как проходит заключительный день голосования в регионе, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Иван Гагарин на участке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герои России и участники спецоперации РФ устроили патриотическую акцию на президентских выборах в Екатеринбурге. Они собрались вместе и посетили несколько УИКов — конечно, проголосовав, передает корреспондент URA.RU. «В первую очередь это гражданский долг, поддержка наших ребят на передовой и их семей», — сказал официальный представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области Иван Гагарин. А Герой России Игорь Родобольский добавил: «Долг, святой долг каждого россиянина перед страной — прийти на выборы. Нам нужен сильный лидер, который обеспечит нам мир, спокойствие, благополучие и будущее для нас, наших детей и внуков. Я встретил ребят, с которыми мы раньше общались на мероприятиях. Приятно, конечно, хотя бы увидеть, поздороваться, обняться, спросить, как дела, как здоровье». Кроме них на участки также пришли Николай Жмыхов, Сергей Мыльников, Олег Богуневич, Иван Гагарин, Сергей Воронин и Сергей Евланов. Воронин призвал уральцев поучаствовать в выборах: «Страна находится в тяжелом положении, идет СВО. Мы видим, как весь мир озлобился против нашего государства. Нашей стране нужен сильный легитимный президент. Для меня это важно, потому что я хотел бы развития нашей страны в дальнейшем в таком же ключе. Не оставайтесь равнодушными, приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор». Его слова передает департамент информполитики региона в Telegram. Явка на выборах президента в Свердловской области на 12 часов местного времени 17 марта составила 60,05%. О том, как проходит заключительный день голосования в регионе, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.