Явка на выборах президента в Свердловской области на 12 часов местного времени 17 марта составила 60,05%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале.
«Общая явка с учетом ДЭГ — 60,05%, явка по ДЭГ 91,81%», — рассказали в избиркоме. Сегодня проходит последний день выборов, участки закроются в 20:00 часов. На некоторых из них выстраиваются очереди. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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