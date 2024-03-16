16 марта 2024

На выборах президента проголосовали 60% свердловчан. Инфографика

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Выборы 2024. Екатеринбург, коиб, голосование
Выборы стартовали 15 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах президента в Свердловской области на 12 часов местного времени 17 марта составила 60,05%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале.

«Общая явка с учетом ДЭГ — 60,05%, явка по ДЭГ 91,81%», — рассказали в избиркоме. Сегодня проходит последний день выборов, участки закроются в 20:00 часов. На некоторых из них выстраиваются очереди. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Явка на выборах президента в Свердловской области на 12 часов местного времени 17 марта составила 60,05%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале. «Общая явка с учетом ДЭГ — 60,05%, явка по ДЭГ 91,81%», — рассказали в избиркоме. Сегодня проходит последний день выборов, участки закроются в 20:00 часов. На некоторых из них выстраиваются очереди. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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