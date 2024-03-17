17 марта 2024

ФАС засудила главный концертный зал ХМАО из-за нарушения конкуренции

Кассационный суд встал на сторону УФАС ХМАО в споре с «Югра-Классик»
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
УФАС уличило учреждение в нарушении конкуренции Фото:

Кассационный суд подтвердил законность решение окружного управления ФАС России в споре с концертно-театральным центром «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске, где проходят крупнейшие культурные мероприятия округа. Антимонопольная служба уличила учреждение в нарушении конкуренции из-за закупок у единственного поставщика, сообщила URA.RU пресс-служба югорского УФАС.

«Управление установило, что АУ ХМАО — Югры «КТЦ «Югра — Классик» в своем положении о закупке необоснованно установило ряд случаев закупок у единственного поставщика, которые вращаются на конкурентных рынках», — говорится в сообщении. В ведомстве посчитали это нарушением и выдали обязательное предписание, чтобы учреждение исправило ситуацию.

Культурному центру удалось оспорить решение ведомства в суде. Югорское управление ФАС в свою очередь подало аппеляцию, которую суд удовлетворил. После этого учреждение вместе с окружным департаментом госзаказа обратилось с жалобой в кассационный суд. Однако и здесь суд встал на сторону антимонопольщиков, подтвердив законность решения и предписания.

Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО выдвинул новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО. Тогда речь шла о предприятии «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Антимонопольщики устроили проверку после нескольких жалоб бизнесменов.

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Кассационный суд подтвердил законность решение окружного управления ФАС России в споре с концертно-театральным центром «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске, где проходят крупнейшие культурные мероприятия округа. Антимонопольная служба уличила учреждение в нарушении конкуренции из-за закупок у единственного поставщика, сообщила URA.RU пресс-служба югорского УФАС. «Управление установило, что АУ ХМАО — Югры «КТЦ «Югра — Классик» в своем положении о закупке необоснованно установило ряд случаев закупок у единственного поставщика, которые вращаются на конкурентных рынках», — говорится в сообщении. В ведомстве посчитали это нарушением и выдали обязательное предписание, чтобы учреждение исправило ситуацию. Культурному центру удалось оспорить решение ведомства в суде. Югорское управление ФАС в свою очередь подало аппеляцию, которую суд удовлетворил. После этого учреждение вместе с окружным департаментом госзаказа обратилось с жалобой в кассационный суд. Однако и здесь суд встал на сторону антимонопольщиков, подтвердив законность решения и предписания. Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО выдвинул новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО. Тогда речь шла о предприятии «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Антимонопольщики устроили проверку после нескольких жалоб бизнесменов.
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