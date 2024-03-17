Общество ФАС засудила главный концертный зал ХМАО из-за нарушения конкуренции Кассационный суд встал на сторону УФАС ХМАО в споре с «Югра-Классик» 18 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + УФАС уличило учреждение в нарушении конкуренции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кассационный суд подтвердил законность решение окружного управления ФАС России в споре с концертно-театральным центром «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске, где проходят крупнейшие культурные мероприятия округа. Антимонопольная служба уличила учреждение в нарушении конкуренции из-за закупок у единственного поставщика, сообщила URA.RU пресс-служба югорского УФАС. «Управление установило, что АУ ХМАО — Югры «КТЦ «Югра — Классик» в своем положении о закупке необоснованно установило ряд случаев закупок у единственного поставщика, которые вращаются на конкурентных рынках», — говорится в сообщении. В ведомстве посчитали это нарушением и выдали обязательное предписание, чтобы учреждение исправило ситуацию. Культурному центру удалось оспорить решение ведомства в суде. Югорское управление ФАС в свою очередь подало аппеляцию, которую суд удовлетворил. После этого учреждение вместе с окружным департаментом госзаказа обратилось с жалобой в кассационный суд. Однако и здесь суд встал на сторону антимонопольщиков, подтвердив законность решения и предписания. Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО выдвинул новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО. Тогда речь шла о предприятии «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Антимонопольщики устроили проверку после нескольких жалоб бизнесменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кассационный суд подтвердил законность решение окружного управления ФАС России в споре с концертно-театральным центром «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске, где проходят крупнейшие культурные мероприятия округа. Антимонопольная служба уличила учреждение в нарушении конкуренции из-за закупок у единственного поставщика, сообщила URA.RU пресс-служба югорского УФАС. «Управление установило, что АУ ХМАО — Югры «КТЦ «Югра — Классик» в своем положении о закупке необоснованно установило ряд случаев закупок у единственного поставщика, которые вращаются на конкурентных рынках», — говорится в сообщении. В ведомстве посчитали это нарушением и выдали обязательное предписание, чтобы учреждение исправило ситуацию. Культурному центру удалось оспорить решение ведомства в суде. Югорское управление ФАС в свою очередь подало аппеляцию, которую суд удовлетворил. После этого учреждение вместе с окружным департаментом госзаказа обратилось с жалобой в кассационный суд. Однако и здесь суд встал на сторону антимонопольщиков, подтвердив законность решения и предписания. Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО выдвинул новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО. Тогда речь шла о предприятии «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Антимонопольщики устроили проверку после нескольких жалоб бизнесменов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям