ГИБДД предупредила челябинцев об опасных дорожных условиях

ГИБДД предупредила жителей Челябинской области о гололедице на дорогах в период с 19 до 21 марта. Опасные дорожные условия возникнут из-за резких перепадов температуры, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
«С 19 по 21 марта в Челябинской области воздух прогреется до + 8 градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза. Ночью 19 марта местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15». — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ГИБДД обратились к автолюбителям с просьбой быть предельно осторожными в опасных дорожных условиях, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В Госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок.
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