18 марта 2024

ГИБДД предупредила челябинцев об опасных дорожных условиях

ГИБДД предупредила челябинцев о гололеде из-за перепадов температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Гололед. Челябинск., двор, гололед
Из-за перепадов температуры на дорогах возникнет гололедица Фото:

ГИБДД предупредила жителей Челябинской области о гололедице на дорогах в период с 19 до 21 марта. Опасные дорожные условия возникнут из-за резких перепадов температуры, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«С 19 по 21 марта в Челябинской области воздух прогреется до + 8 градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза. Ночью 19 марта местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15». — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД обратились к автолюбителям с просьбой быть предельно осторожными в опасных дорожных условиях, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В Госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок.

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ГИБДД предупредила жителей Челябинской области о гололедице на дорогах в период с 19 до 21 марта. Опасные дорожные условия возникнут из-за резких перепадов температуры, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «С 19 по 21 марта в Челябинской области воздух прогреется до + 8 градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза. Ночью 19 марта местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15». — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД обратились к автолюбителям с просьбой быть предельно осторожными в опасных дорожных условиях, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В Госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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