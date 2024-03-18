ГИБДД предупредила челябинцев об опасных дорожных условиях

ГИБДД предупредила челябинцев о гололеде из-за перепадов температуры

19 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Из-за перепадов температуры на дорогах возникнет гололедица Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГИБДД предупредила жителей Челябинской области о гололедице на дорогах в период с 19 до 21 марта. Опасные дорожные условия возникнут из-за резких перепадов температуры, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «С 19 по 21 марта в Челябинской области воздух прогреется до + 8 градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза. Ночью 19 марта местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15». — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД обратились к автолюбителям с просьбой быть предельно осторожными в опасных дорожных условиях, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В Госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГИБДД предупредила жителей Челябинской области о гололедице на дорогах в период с 19 до 21 марта. Опасные дорожные условия возникнут из-за резких перепадов температуры, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «С 19 по 21 марта в Челябинской области воздух прогреется до + 8 градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к -20 градусам мороза. Ночью 19 марта местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, а температура снизится до -15». — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД обратились к автолюбителям с просьбой быть предельно осторожными в опасных дорожных условиях, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В Госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок.