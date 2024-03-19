Челябинцы чаще пользуются китайской TikTok, чем российской «ВКонтакте»

Tele2: в ряде районов Челябинской области жители перешли на китайскую TikTok

19 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Популярность TikTok оказалась выше, чем VK Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинской области больше пользуются китайской соцсетью TikTok, чем российской «ВКонтакте». Как сообщили в пресс-службе компании Tele2, доля первой превзошла вторую на 6,9%. «Самым востребованным интернет-ресурсом у абонентов региона стал Telegram. На мессенджер за последние три месяца пришлось 34,1% трафика. Вторым по популярности оказался TikTok, занявший долю 27,9%. Замкнул тройку лидеров „ВКонтакте“ (VK) с показателем 21%», — пояснили в Tele2. Видеосервис YouTube занял долю в 7,2%, Rutube и «Одноклассники» — суммарно около 5%. Также популярен WhatsApp с долей 3,7%. Редко челябинцы используют Discord (0,2%), мессенджер Viber (0,7%) и навигатор «Яндекс.Карты» (0,2%). Аналитики компании заметили интересную тенденцию. В малых населенных пунктах китайская соцсеть стала самой популярной. В Заозерном, Новоамурском (Брединский район) и поселке Новый мир (Троицкий район) доля трафика, приходящаяся на TikTok, приблизилась к 60%. В крупных городах оказался популярным Telegram. В Челябинске на его долю пришлись 39%, в Магнитогорске — 33,9%. Там на VK пришлось четверть трафика. В городе чаще пользуются мессенджерами, чем в среднем по области: на WhatsApp приходится 5% трафика, а на Viber — 1%. В Сосновке (Кунашакский район) доля трафика, пришедшегося на Telegram, составила 16,8%. В селах Ясная Поляна и в Павловское Брединского района у мессенджера всего 15,4% и 19,3% востребованности соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области больше пользуются китайской соцсетью TikTok, чем российской «ВКонтакте». Как сообщили в пресс-службе компании Tele2, доля первой превзошла вторую на 6,9%. «Самым востребованным интернет-ресурсом у абонентов региона стал Telegram. На мессенджер за последние три месяца пришлось 34,1% трафика. Вторым по популярности оказался TikTok, занявший долю 27,9%. Замкнул тройку лидеров „ВКонтакте“ (VK) с показателем 21%», — пояснили в Tele2. Видеосервис YouTube занял долю в 7,2%, Rutube и «Одноклассники» — суммарно около 5%. Также популярен WhatsApp с долей 3,7%. Редко челябинцы используют Discord (0,2%), мессенджер Viber (0,7%) и навигатор «Яндекс.Карты» (0,2%). Аналитики компании заметили интересную тенденцию. В малых населенных пунктах китайская соцсеть стала самой популярной. В Заозерном, Новоамурском (Брединский район) и поселке Новый мир (Троицкий район) доля трафика, приходящаяся на TikTok, приблизилась к 60%. В крупных городах оказался популярным Telegram. В Челябинске на его долю пришлись 39%, в Магнитогорске — 33,9%. Там на VK пришлось четверть трафика. В городе чаще пользуются мессенджерами, чем в среднем по области: на WhatsApp приходится 5% трафика, а на Viber — 1%. В Сосновке (Кунашакский район) доля трафика, пришедшегося на Telegram, составила 16,8%. В селах Ясная Поляна и в Павловское Брединского района у мессенджера всего 15,4% и 19,3% востребованности соответственно.