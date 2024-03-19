Общество Транспорт В Челябинской области начнет курсировать новый поезд 20 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Ранее прямое сообщение между Челябинском и Южноуральском в расписании электричек отсутствовало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южно-Уральская железная дорога с 25 марта вводит в расписание новый пригородный поезд «Челябинск-Южноуральск». Запуск пригородного сообщения между двумя городами позволит пассажирам совершать беспересадочные поездки в комфортных вагонах. «Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее между Челябинском и Южноуральском пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Поезда следовали до станции Формачево (17 км от Южноуральска), на участке Формачево — Южноуральск пассажирские перевозки отсутствовали», — комментируют URA.RU в Свердловской пригородной компании. Поезда №6825 и №6802 между Челябинском и Южноуральском будут курсировать ежедневно. Новый рейс заменит пригородный поезд «Челябинск — Еманжелинск». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Южно-Уральская железная дорога с 25 марта вводит в расписание новый пригородный поезд «Челябинск-Южноуральск». Запуск пригородного сообщения между двумя городами позволит пассажирам совершать беспересадочные поездки в комфортных вагонах. «Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее между Челябинском и Южноуральском пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Поезда следовали до станции Формачево (17 км от Южноуральска), на участке Формачево — Южноуральск пассажирские перевозки отсутствовали», — комментируют URA.RU в Свердловской пригородной компании. Поезда №6825 и №6802 между Челябинском и Южноуральском будут курсировать ежедневно. Новый рейс заменит пригородный поезд «Челябинск — Еманжелинск». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям