В Челябинской области начнет курсировать новый поезд

Южно-Уральская железная дорога с 25 марта вводит в расписание новый пригородный поезд «Челябинск-Южноуральск». Запуск пригородного сообщения между двумя городами позволит пассажирам совершать беспересадочные поездки в комфортных вагонах.
«Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее между Челябинском и Южноуральском пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Поезда следовали до станции Формачево (17 км от Южноуральска), на участке Формачево — Южноуральск пассажирские перевозки отсутствовали», — комментируют URA.RU в Свердловской пригородной компании.
Поезда №6825 и №6802 между Челябинском и Южноуральском будут курсировать ежедневно. Новый рейс заменит пригородный поезд «Челябинск — Еманжелинск».
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