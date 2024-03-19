19 марта 2024

В Челябинской области начнет курсировать новый поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Ранее прямое сообщение между Челябинском и Южноуральском в расписании электричек отсутствовало Фото:

Южно-Уральская железная дорога с 25 марта вводит в расписание новый пригородный поезд «Челябинск-Южноуральск». Запуск пригородного сообщения между двумя городами позволит пассажирам совершать беспересадочные поездки в комфортных вагонах.

«Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее между Челябинском и Южноуральском пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Поезда следовали до станции Формачево (17 км от Южноуральска), на участке Формачево — Южноуральск пассажирские перевозки отсутствовали», — комментируют URA.RU в Свердловской пригородной компании.

Поезда №6825 и №6802 между Челябинском и Южноуральском будут курсировать ежедневно. Новый рейс заменит пригородный поезд «Челябинск — Еманжелинск».

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Южно-Уральская железная дорога с 25 марта вводит в расписание новый пригородный поезд «Челябинск-Южноуральск». Запуск пригородного сообщения между двумя городами позволит пассажирам совершать беспересадочные поездки в комфортных вагонах. «Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее между Челябинском и Южноуральском пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Поезда следовали до станции Формачево (17 км от Южноуральска), на участке Формачево — Южноуральск пассажирские перевозки отсутствовали», — комментируют URA.RU в Свердловской пригородной компании. Поезда №6825 и №6802 между Челябинском и Южноуральском будут курсировать ежедневно. Новый рейс заменит пригородный поезд «Челябинск — Еманжелинск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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