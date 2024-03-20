Власти ХМАО помогут инвалидам найти работу

20 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО устанавливают перечень учреждений для трудоустройства инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установит перечень учреждений округа, где будут трудоустраивать инвалидов. Документ постановления разместили на сайте госорганов Югры. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет утвердить перечень организаций, уполномоченных на осуществление социальной занятости инвалидов в ХМАО — Югре. Участниками социальной занятости являются инвалиды трудоспособного возраста, <…> имеющие заключение об установлении 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности», — сообщается в документе на сайте правительства ХМАО. Люди с инвалидностью смогут работать в реабилитационных центрах Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха и в Урайском комплексном центре соцобслуживания. В сфере здравоохранения: в окружных клинических больницах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Также инвалидов примут на работу в государственную библиотеку Югры, колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера», «Музей геологии нефти и газа», кроме того рабочие места приготовлены в аппарате общественной палаты Югры. В сфере образования для югорчан с инвалидностью также предусмотрены вакансии в колледжах Нижневартовска и Сургута, а также в «Институте развития образования». Людей с ОВЗ примут и в центрах занятости населения Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Урая. В сфере физической культуры они смогут устроиться в автономное учреждение «ЮграМегаСпорт», а в архивном деле — в «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года было открыто 2300 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По сравнению с 2022 годом, эта цифра выросла на 22 процента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установит перечень учреждений округа, где будут трудоустраивать инвалидов. Документ постановления разместили на сайте госорганов Югры. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет утвердить перечень организаций, уполномоченных на осуществление социальной занятости инвалидов в ХМАО — Югре. Участниками социальной занятости являются инвалиды трудоспособного возраста, <…> имеющие заключение об установлении 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности», — сообщается в документе на сайте правительства ХМАО. Люди с инвалидностью смогут работать в реабилитационных центрах Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха и в Урайском комплексном центре соцобслуживания. В сфере здравоохранения: в окружных клинических больницах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Также инвалидов примут на работу в государственную библиотеку Югры, колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера», «Музей геологии нефти и газа», кроме того рабочие места приготовлены в аппарате общественной палаты Югры. В сфере образования для югорчан с инвалидностью также предусмотрены вакансии в колледжах Нижневартовска и Сургута, а также в «Институте развития образования». Людей с ОВЗ примут и в центрах занятости населения Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Урая. В сфере физической культуры они смогут устроиться в автономное учреждение «ЮграМегаСпорт», а в архивном деле — в «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года было открыто 2300 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По сравнению с 2022 годом, эта цифра выросла на 22 процента.