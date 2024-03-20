МО: над Белгородской областью сбиты 13 снарядов РСЗО «Вампир»

Русская ПВО сбила 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщили представители Минобороны.
«Дежурные средства ПВО сбили в воздухе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 „Вампир“», —
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