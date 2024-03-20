МО: над Белгородской областью сбиты 13 снарядов РСЗО «Вампир»

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Русская ПВО сбила 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщили представители Минобороны.

«Дежурные средства ПВО сбили в воздухе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — говорится в заявлении МО, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что атака была отражена в 11:30 по московскому времени.

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Над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщили представители Минобороны. «Дежурные средства ПВО сбили в воздухе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — говорится в заявлении МО, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что атака была отражена в 11:30 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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