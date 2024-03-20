В ХМАО риелторы требуют от клиента штраф за отказ от услуг

21 марта 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Если клиент решил расторгнуть договор, то должен оплатить фактические расходы исполнителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителю ХМАО, отказавшемуся от услуг риелторского агентства, навязывают штраф в размере 100% стоимости услуг. Югорчанин обратился с проблемой в окружной Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что требование агентства незаконно, а в случае необходимости они помогут клиенту с обращением в суд. «В случае одностороннего отказа от исполнения договора потребителем, он обязан возместить исполнителю только сумму фактически понесенных расходов. Таки образом действия риелторской компании об уплате штрафа в размере 100% являются не правомерными. В случае настойчивости риелторской фирмы на незаконных требованиях, рекомендуем Вам обратиться к нам, и мы поможем с организацией обращения в суд», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Мужчина заключил с агентством недвижимости договор для продажи квартиры. Согласно документу, он должен был сразу оплатить 20% стоимости услуг, а 80% — после заключения сделки. Позднее югорчанин передумал и решил отказаться от услуг риелторской компании. Те в свою очередь потребовали оплатить всю стоимость услуг, как штраф, ссылаясь на пункт в договоре. В Сургуте (ХМАО) местный житель ранее отсудил у московского застройщика «ЛСР Недвижимость» миллион рублей за бракованную квартиру и сорванные сроки сдачи объекта. Изначальная сумма компенсации была в три раза выше, но застройщику удалось избежать данного возмещения благодаря мораторию правительства РФ на взыскание штрафов и пени по долевому строительству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю ХМАО, отказавшемуся от услуг риелторского агентства, навязывают штраф в размере 100% стоимости услуг. Югорчанин обратился с проблемой в окружной Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что требование агентства незаконно, а в случае необходимости они помогут клиенту с обращением в суд. «В случае одностороннего отказа от исполнения договора потребителем, он обязан возместить исполнителю только сумму фактически понесенных расходов. Таки образом действия риелторской компании об уплате штрафа в размере 100% являются не правомерными. В случае настойчивости риелторской фирмы на незаконных требованиях, рекомендуем Вам обратиться к нам, и мы поможем с организацией обращения в суд», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Мужчина заключил с агентством недвижимости договор для продажи квартиры. Согласно документу, он должен был сразу оплатить 20% стоимости услуг, а 80% — после заключения сделки. Позднее югорчанин передумал и решил отказаться от услуг риелторской компании. Те в свою очередь потребовали оплатить всю стоимость услуг, как штраф, ссылаясь на пункт в договоре. В Сургуте (ХМАО) местный житель ранее отсудил у московского застройщика «ЛСР Недвижимость» миллион рублей за бракованную квартиру и сорванные сроки сдачи объекта. Изначальная сумма компенсации была в три раза выше, но застройщику удалось избежать данного возмещения благодаря мораторию правительства РФ на взыскание штрафов и пени по долевому строительству.