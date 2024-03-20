20 марта 2024

В Свердловской области потеплеет, но усилится ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Весеннее потепление. Екатеринбург
В Екатеринбурге прогнозируется теплая погода с порывистым ветром Фото:

В Свердловской области 21 марта днем ожидается потепление до +10 градусов. Порывы ветра могут достигать до 11м/с. Об этом рассказал синоптик Пулин.

«Днем в Свердловской области прогнозируется от +5 до +10 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается от +8 до +10 градусов, ветер западный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью по области возможно похолодание до -13 градусов, в столице Урала до -4 градусов», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным синоптика, осадки не ожидаются. В области будет малооблачно.

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В Свердловской области 21 марта днем ожидается потепление до +10 градусов. Порывы ветра могут достигать до 11м/с. Об этом рассказал синоптик Пулин. «Днем в Свердловской области прогнозируется от +5 до +10 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается от +8 до +10 градусов, ветер западный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью по области возможно похолодание до -13 градусов, в столице Урала до -4 градусов», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика, осадки не ожидаются. В области будет малооблачно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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