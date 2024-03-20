В Свердловской области потеплеет, но усилится ветер

В Екатеринбурге прогнозируется теплая погода с порывистым ветром
В Свердловской области 21 марта днем ожидается потепление до +10 градусов. Порывы ветра могут достигать до 11м/с. Об этом рассказал синоптик Пулин.
«Днем в Свердловской области прогнозируется от +5 до +10 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается от +8 до +10 градусов, ветер западный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью по области возможно похолодание до -13 градусов, в столице Урала до -4 градусов», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По данным синоптика, осадки не ожидаются. В области будет малооблачно.
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