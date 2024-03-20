В Свердловской области потеплеет, но усилится ветер

21 марта 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прогнозируется теплая погода с порывистым ветром Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 21 марта днем ожидается потепление до +10 градусов. Порывы ветра могут достигать до 11м/с. Об этом рассказал синоптик Пулин. «Днем в Свердловской области прогнозируется от +5 до +10 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается от +8 до +10 градусов, ветер западный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью по области возможно похолодание до -13 градусов, в столице Урала до -4 градусов», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика, осадки не ожидаются. В области будет малооблачно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 21 марта днем ожидается потепление до +10 градусов. Порывы ветра могут достигать до 11м/с. Об этом рассказал синоптик Пулин. «Днем в Свердловской области прогнозируется от +5 до +10 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается от +8 до +10 градусов, ветер западный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью по области возможно похолодание до -13 градусов, в столице Урала до -4 градусов», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика, осадки не ожидаются. В области будет малооблачно.