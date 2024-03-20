20 марта 2024

Челябинская прокуратура поставила на контроль ремонт рухнувшего моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Прокурор Аши лично выехал на место обрушения Фото:

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ремонт обрушившейся части моста в поселке Точильный Ашинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор Аши Александр Калинин 20 марта лично выехал на место происшествия. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что администрация Точилинского сельского поселения начала восстановительные работы по приведению моста в нормативное состояние. Ранее стало известно, что в поселке разрушилась одна из четырех автомобильных переправ через реку. В мэрии должны восстановить переправу на время паводка, а летом провести капремонт.

Проезд по мосту невозможен
Проезд по мосту невозможен
Одна из четырех переправ разрушена
Одна из четырех переправ разрушена

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Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ремонт обрушившейся части моста в поселке Точильный Ашинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор Аши Александр Калинин 20 марта лично выехал на место происшествия. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что администрация Точилинского сельского поселения начала восстановительные работы по приведению моста в нормативное состояние. Ранее стало известно, что в поселке разрушилась одна из четырех автомобильных переправ через реку. В мэрии должны восстановить переправу на время паводка, а летом провести капремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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