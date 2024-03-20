Челябинская прокуратура поставила на контроль ремонт рухнувшего моста

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ремонт обрушившейся части моста в поселке Точильный Ашинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокурор Аши Александр Калинин 20 марта лично выехал на место происшествия. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что администрация Точилинского сельского поселения начала восстановительные работы по приведению моста в нормативное состояние. Ранее стало известно, что в поселке разрушилась одна из четырех автомобильных переправ через реку. В мэрии должны восстановить переправу на время паводка, а летом провести капремонт.
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