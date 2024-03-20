Екатеринбуржцу, который несколько лет насиловал дочь, продлили арест

Екатеринбуржцу Станиславу Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском районном суде. По версии следствия, он насиловал дочку с 2019 года.
Станислав будет находиться в СИЗО до 5 июня. Процесс, на котором продлили меру пресечения, состоялся 19 марта. В конце января мужчину отправили в больницу для прохождения психиатрической экспертизы. «Результаты пока не готовы», — добавил информированный источник URA.RU.
Полицейские объявили Станислава в розыск 4 января. Поводом стали слова дочери: она заявила, что отец якобы насилует ее на протяжении нескольких лет. Задержать его удалось лишь через несколько недель. На суде Станислав признался в содеянном, говорил инсайдер агентства.
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