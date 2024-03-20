20 марта 2024

Екатеринбуржцу, который несколько лет насиловал дочь, продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма
Мужчина будет находиться под стражей до лета Фото:

Екатеринбуржцу Станиславу Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском районном суде. По версии следствия, он насиловал дочку с 2019 года.

Станислав будет находиться в СИЗО до 5 июня. Процесс, на котором продлили меру пресечения, состоялся 19 марта. В конце января мужчину отправили в больницу для прохождения психиатрической экспертизы. «Результаты пока не готовы», — добавил информированный источник URA.RU.

Полицейские объявили Станислава в розыск 4 января. Поводом стали слова дочери: она заявила, что отец якобы насилует ее на протяжении нескольких лет. Задержать его удалось лишь через несколько недель. На суде Станислав признался в содеянном, говорил инсайдер агентства.

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Екатеринбуржцу Станиславу Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском районном суде. По версии следствия, он насиловал дочку с 2019 года. Станислав будет находиться в СИЗО до 5 июня. Процесс, на котором продлили меру пресечения, состоялся 19 марта. В конце января мужчину отправили в больницу для прохождения психиатрической экспертизы. «Результаты пока не готовы», — добавил информированный источник URA.RU. Полицейские объявили Станислава в розыск 4 января. Поводом стали слова дочери: она заявила, что отец якобы насилует ее на протяжении нескольких лет. Задержать его удалось лишь через несколько недель. На суде Станислав признался в содеянном, говорил инсайдер агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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