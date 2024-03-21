Россияне столкнутся с опасными «бурями» этой весной

Главврач ФМБА Ильина: в России ожидаются пыльцевые бури в ближайшее время

21 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Массовое пыление деревьев спровоцирует прошлая теплая зима, уточнила Наталья Ильина Фото: Размик Закарян © URA.RU В ближайшее время в связи с потеплением в России ожидается активное пыление деревьев, что приведет к так называемым «пыльцевым бурям». Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина. «Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала Наталья Ильина на пресс-конференции, передает ТАСС. В качестве причины предполагаемому природному явлению специалист предполагает, что этому поспособствовала обильная влажность в зимний период. Врачи также дали россиянам советы, как снизить аллергическую реакцию на пыльцу у россиян. Соответствующие компоненты содержаться в зерновых продуктах, поэтому следует их избегать в период пыления, передают «Дни.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время в связи с потеплением в России ожидается активное пыление деревьев, что приведет к так называемым «пыльцевым бурям». Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина. «Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала Наталья Ильина на пресс-конференции, передает ТАСС. В качестве причины предполагаемому природному явлению специалист предполагает, что этому поспособствовала обильная влажность в зимний период. Врачи также дали россиянам советы, как снизить аллергическую реакцию на пыльцу у россиян. Соответствующие компоненты содержаться в зерновых продуктах, поэтому следует их избегать в период пыления, передают «Дни.ру».