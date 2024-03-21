Россияне столкнутся с опасными «бурями» этой весной

Главврач ФМБА Ильина: в России ожидаются пыльцевые бури в ближайшее время
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Весна в городе. Екатеринбург, цветение, весна, цветущие деревья
Массовое пыление деревьев спровоцирует прошлая теплая зима, уточнила Наталья Ильина Фото:

В ближайшее время в связи с потеплением в России ожидается активное пыление деревьев, что приведет к так называемым «пыльцевым бурям». Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

«Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала Наталья Ильина на пресс-конференции, передает ТАСС. В качестве причины предполагаемому природному явлению специалист предполагает, что этому поспособствовала обильная влажность в зимний период.

Врачи также дали россиянам советы, как снизить аллергическую реакцию на пыльцу у россиян. Соответствующие компоненты содержаться в зерновых продуктах, поэтому следует их избегать в период пыления, передают «Дни.ру».

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В ближайшее время в связи с потеплением в России ожидается активное пыление деревьев, что приведет к так называемым «пыльцевым бурям». Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина. «Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала Наталья Ильина на пресс-конференции, передает ТАСС. В качестве причины предполагаемому природному явлению специалист предполагает, что этому поспособствовала обильная влажность в зимний период. Врачи также дали россиянам советы, как снизить аллергическую реакцию на пыльцу у россиян. Соответствующие компоненты содержаться в зерновых продуктах, поэтому следует их избегать в период пыления, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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