Россияне столкнутся с опасными «бурями» этой весной

В ближайшее время в связи с потеплением в России ожидается активное пыление деревьев, что приведет к так называемым «пыльцевым бурям». Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.
«Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала Наталья Ильина на пресс-конференции, передает ТАСС. В качестве причины предполагаемому природному явлению специалист предполагает, что этому поспособствовала обильная влажность в зимний период.
Врачи также дали россиянам советы, как снизить аллергическую реакцию на пыльцу у россиян. Соответствующие компоненты содержаться в зерновых продуктах, поэтому следует их избегать в период пыления, передают «Дни.ру».
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