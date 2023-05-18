Врач перечислила продукты, которых лучше остерегаться при аллергии на пыльцу

Для более чувствительных людей аллергенами, которые вызывают патологическую реакцию к пыльце, могут стать растительные белки. Как раз в зерновых продуктах, фруктах и ягодах могут содержаться похожие по строению вещества, поэтому лучше избегать их употребления. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По итогу поллиноз может стать причиной пищевой аллергии.
«В состав различных растений могут входить схожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, которая может проявляться вне зависимости от того, есть главный аллерген или нет. Самая повторяющаяся перекрестная аллергия — это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь зачастую сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло», — привел примеры в интервью радио Sputnik Владимир Болибок.
Ранее писали, врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что медицинская маска и специальные препараты могут помочь защититься от аллергии на тополиный пух. Также более восприимчивым посоветовали в период обострения весенней аллергии не выходить на улицу в жаркую погоду и избегать употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед и другие растительные продукты. Об этом заявила руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева.
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