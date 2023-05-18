Врач перечислила продукты, которых лучше остерегаться при аллергии на пыльцу

Аллерголог Бербок предупредила о риске возникновения перекрестной аллергии при поллинозе

19 мая 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что перекрестная аллергия может выражаться по-разному, все очень индивидуально Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для более чувствительных людей аллергенами, которые вызывают патологическую реакцию к пыльце, могут стать растительные белки. Как раз в зерновых продуктах, фруктах и ягодах могут содержаться похожие по строению вещества, поэтому лучше избегать их употребления. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По итогу поллиноз может стать причиной пищевой аллергии. «В состав различных растений могут входить схожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, которая может проявляться вне зависимости от того, есть главный аллерген или нет. Самая повторяющаяся перекрестная аллергия — это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь зачастую сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло», — привел примеры в интервью радио Sputnik Владимир Болибок. Ранее писали, врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что медицинская маска и специальные препараты могут помочь защититься от аллергии на тополиный пух. Также более восприимчивым посоветовали в период обострения весенней аллергии не выходить на улицу в жаркую погоду и избегать употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед и другие растительные продукты. Об этом заявила руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для более чувствительных людей аллергенами, которые вызывают патологическую реакцию к пыльце, могут стать растительные белки. Как раз в зерновых продуктах, фруктах и ягодах могут содержаться похожие по строению вещества, поэтому лучше избегать их употребления. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По итогу поллиноз может стать причиной пищевой аллергии. «В состав различных растений могут входить схожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, которая может проявляться вне зависимости от того, есть главный аллерген или нет. Самая повторяющаяся перекрестная аллергия — это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь зачастую сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло», — привел примеры в интервью радио Sputnik Владимир Болибок. Ранее писали, врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что медицинская маска и специальные препараты могут помочь защититься от аллергии на тополиный пух. Также более восприимчивым посоветовали в период обострения весенней аллергии не выходить на улицу в жаркую погоду и избегать употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед и другие растительные продукты. Об этом заявила руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева.