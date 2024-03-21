В Екатеринбурге сотрудники УФСБ обнаружили склад с партией контрафактных сигарет из 57 тысяч пачек. Владелец товара собирался ее реализовать в Ирбите, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Со склада в Екатеринбурге у подозреваемого изъято более 57 тысяч пачек сигарет с поддельной акцизной маркой и без нее. Установлено, что данная табачная продукция предназначалась для сбыта в Ирбите», — сказал собеседник агентства.
Как оказалось, мужчина занимался продажей поддельных сигарет в Ирбите более двух лет. Теперь ему грозит уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
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