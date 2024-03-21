В Екатеринбурге накрыли канал сбыта «паленых» сигарет. Фото

В Екатеринбурге изъяли 57 тысяч пачек контрафактных сигарет

22 марта 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Силовики нашли 57 тысяч пачек поддельных сигарет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники УФСБ обнаружили склад с партией контрафактных сигарет из 57 тысяч пачек. Владелец товара собирался ее реализовать в Ирбите, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Со склада в Екатеринбурге у подозреваемого изъято более 57 тысяч пачек сигарет с поддельной акцизной маркой и без нее. Установлено, что данная табачная продукция предназначалась для сбыта в Ирбите», — сказал собеседник агентства. Как оказалось, мужчина занимался продажей поддельных сигарет в Ирбите более двух лет. Теперь ему грозит уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Фото: осведомленный источник URA.RU Фото: осведомленный источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ обнаружили склад с партией контрафактных сигарет из 57 тысяч пачек. Владелец товара собирался ее реализовать в Ирбите, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Со склада в Екатеринбурге у подозреваемого изъято более 57 тысяч пачек сигарет с поддельной акцизной маркой и без нее. Установлено, что данная табачная продукция предназначалась для сбыта в Ирбите», — сказал собеседник агентства. Как оказалось, мужчина занимался продажей поддельных сигарет в Ирбите более двух лет. Теперь ему грозит уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.