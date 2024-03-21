21 марта 2024

В Екатеринбурге накрыли канал сбыта «паленых» сигарет. Фото

В Екатеринбурге изъяли 57 тысяч пачек контрафактных сигарет
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., контрофакт, коробки с сигаретами, конфискат
Силовики нашли 57 тысяч пачек поддельных сигарет Фото:

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ обнаружили склад с партией контрафактных сигарет из 57 тысяч пачек. Владелец товара собирался ее реализовать в Ирбите, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Со склада в Екатеринбурге у подозреваемого изъято более 57 тысяч пачек сигарет с поддельной акцизной маркой и без нее. Установлено, что данная табачная продукция предназначалась для сбыта в Ирбите», — сказал собеседник агентства.

Как оказалось, мужчина занимался продажей поддельных сигарет в Ирбите более двух лет. Теперь ему грозит уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге сотрудники УФСБ обнаружили склад с партией контрафактных сигарет из 57 тысяч пачек. Владелец товара собирался ее реализовать в Ирбите, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Со склада в Екатеринбурге у подозреваемого изъято более 57 тысяч пачек сигарет с поддельной акцизной маркой и без нее. Установлено, что данная табачная продукция предназначалась для сбыта в Ирбите», — сказал собеседник агентства. Как оказалось, мужчина занимался продажей поддельных сигарет в Ирбите более двух лет. Теперь ему грозит уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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