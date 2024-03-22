Полпред Якушев вступился за трех губернаторов перед статусным депутатом ГД

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Владимир Якушев посчитал критику не вполне справедливой
Владимир Якушев посчитал критику не вполне справедливой Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев защитил трех губернаторов от нападок председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. Метелев напомнил на совещании в УрФУ, что в Курганской, Тюменской и Свердловской областях до сих пор нет отдельных структур, курирующих молодежную политику, хотя ранее глава государства Владимир Путин озвучивал соответствующее поручение.

По информации Метелева, такие структуры работают в 75 субъектах РФ. Депутат подчеркнул, что названным им уральским регионам следует учредить ведомства, которые работают с молодежью.

Комментируя выступление Метелева, Якушев заявил: «Конечно, когда с губернатором разговариваешь, каждый рассуждает по-своему. Каждый считает, что его существующая система эффективна. Текущий формат их устраивает, и появление отдельного подразделения, которое будет заниматься только молодежной политикой, с точки зрения управления они считают нецелесообразным. И эта точка зрения имеет право жить». «Субъекты, где нет отдельных комитетов по молодежной политике не так плохо выглядят», — добавил Якушев. Трансляцию встречи обеспечивала пресс-служба полпредства.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев защитил трех губернаторов от нападок председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. Метелев напомнил на совещании в УрФУ, что в Курганской, Тюменской и Свердловской областях до сих пор нет отдельных структур, курирующих молодежную политику, хотя ранее глава государства Владимир Путин озвучивал соответствующее поручение. По информации Метелева, такие структуры работают в 75 субъектах РФ. Депутат подчеркнул, что названным им уральским регионам следует учредить ведомства, которые работают с молодежью. Комментируя выступление Метелева, Якушев заявил: «Конечно, когда с губернатором разговариваешь, каждый рассуждает по-своему. Каждый считает, что его существующая система эффективна. Текущий формат их устраивает, и появление отдельного подразделения, которое будет заниматься только молодежной политикой, с точки зрения управления они считают нецелесообразным. И эта точка зрения имеет право жить». «Субъекты, где нет отдельных комитетов по молодежной политике не так плохо выглядят», — добавил Якушев. Трансляцию встречи обеспечивала пресс-служба полпредства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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