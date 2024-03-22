Екатеринбургский митрополит отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холле» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг рассказал, что просит помощи у Бога за тех, кто оказался в зоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на странице в соцсети. «Крокус… Сейчас мысленно нахожусь там. Прошу у Бога помощи всем, кто оказался в зоне кошмара. Утешения тем, кто ждет их дома. Вечный покой усопшим, скорейшего исцеления пострадавшим», — пишет он в своем telegram-канале. В здании «Крокус Сити Холла» 22 марта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг рассказал, что просит помощи у Бога за тех, кто оказался в зоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на странице в соцсети. «Крокус… Сейчас мысленно нахожусь там. Прошу у Бога помощи всем, кто оказался в зоне кошмара. Утешения тем, кто ждет их дома. Вечный покой усопшим, скорейшего исцеления пострадавшим», — пишет он в своем telegram-канале. В здании «Крокус Сити Холла» 22 марта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.