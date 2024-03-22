22 марта 2024

Екатеринбургский митрополит отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, митрополит евгений, кульберг евгений
Митрополит Евгений отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холле» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг рассказал, что просит помощи у Бога за тех, кто оказался в зоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на странице в соцсети.

«Крокус… Сейчас мысленно нахожусь там. Прошу у Бога помощи всем, кто оказался в зоне кошмара. Утешения тем, кто ждет их дома. Вечный покой усопшим, скорейшего исцеления пострадавшим», — пишет он в своем telegram-канале.

В здании «Крокус Сити Холла» 22 марта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг рассказал, что просит помощи у Бога за тех, кто оказался в зоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на странице в соцсети. «Крокус… Сейчас мысленно нахожусь там. Прошу у Бога помощи всем, кто оказался в зоне кошмара. Утешения тем, кто ждет их дома. Вечный покой усопшим, скорейшего исцеления пострадавшим», — пишет он в своем telegram-канале. В здании «Крокус Сити Холла» 22 марта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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