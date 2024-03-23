В Екатеринбурге из горящего здания эвакуировали 19 человек. Фото

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, пожарные
Трое из спасенных пожарными — дети Фото:

В Екатеринбурге днем 23 марта загорелась квартира в доме на улице Шефская. Из пятиэтажного здания эвакуированы 19 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

«На площади 10 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома… Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасено 4 человека», — говорится на сайте ведомства.

В тушении возгорания были задействованы 10 человек и две пожарные машины. О пострадавших в сообщении ведомства не говорится.

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В Екатеринбурге днем 23 марта загорелась квартира в доме на улице Шефская. Из пятиэтажного здания эвакуированы 19 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области. «На площади 10 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома… Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасено 4 человека», — говорится на сайте ведомства. В тушении возгорания были задействованы 10 человек и две пожарные машины. О пострадавших в сообщении ведомства не говорится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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