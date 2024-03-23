В Екатеринбурге днем 23 марта загорелась квартира в доме на улице Шефская. Из пятиэтажного здания эвакуированы 19 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.
«На площади 10 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома… Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасено 4 человека», — говорится на сайте ведомства.
В тушении возгорания были задействованы 10 человек и две пожарные машины. О пострадавших в сообщении ведомства не говорится.
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